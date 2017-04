Stadtführungen durch Köln – alle Teilnehmer werden berücksichtigt

(fair-NEWS)

Jeder wird es wohl schon einmal erlebt haben, man ist im Urlaub macht eine Stadtführung mit, damit man die Kultur und die Menschen der jeweiligen Stadt näher kennen lernt und stellt fest, dass viele Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in der Führung enthalten sind, die man für sich selbst aber als eher irrelevant empfindet. Schließlich ist jeder Mensch unterschiedlich und hat dementsprechend auch andere Wünsche, Vorstellungen und Vorlieben, weswegen wir es uns zur Aufgabe gemacht haben näher auf die jeweiligen Teilnehmer einer Führung einzugehen, damit niemand während einer Führung feststellt, dass ihn bestimmte Dinge einer Stadt gar nicht interessieren. Bei uns gibt es eine Vielzahl von verschiedensten Auswahlkriterien, die die Kunden individuell festlegen können, so weist der jeweilige Führer beispielsweise, ob er mehr auf die Geschichte einer Attraktion eingehen soll, oder geschichtliche Hintergründe für die jeweiligen Teilnehmer nicht so relevant sind. Bei uns wird also jede Führung komplett individuell gestaltet, damit jeder voll und ganz auf seine Kosten kommt.Stadtführungen auf die Teilnehmer zugeschnittenDadurch, dass wir unsere Stadtführungen so individuell gestalten benötigen wir selbstverständlich vorab einige Informationen über unsere Teilnehmer, damit wir dahingehend planen und einteilen können. Die Gruppen werden nach ihren jeweiligen Vorlieben eingeteilt, damit sich Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenfinden und jede Führung für sich genommen ein voller Erfolg werden kann. Dies bringt nicht nur die bereits beschriebenen Vorteile mit sich, sondern meines beispielsweise dazu in der Lage neue Bekanntschaften zu schließen, da man innerhalb unserer Gruppen stark davon ausgehen kann, dass die anderen Teilnehmer gleiche bzw. ähnliche Interessen besitzen. Auf unserer Website www.koelnstadtfuehrung.de kann sich jeder Interessierte selbst ein Bild über die angebotenen Führungen machen und bei offenen Fragen sind wir selbstverständlich auch dort jederzeit für unsere Kunden zu erreichen. Der Urlaub soll schließlich in jeder Hinsicht ein voller Erfolg werden, weswegen wir größten Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden legen.