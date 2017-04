Abenteuerlust rund um den goldenen Globus

(fair-NEWS)

Berlin, 03.04.2017. Exotische Welten und Seefahrerabenteuer begleiten Spielgäste auf ihrer Reise um die Welt. Atlas of Legends ist ein grafisch toll umgesetztes Spiel mit aufwändigen Animationen und packendem Sound. Das Spiel des Monats April von BALLY WULFF bringt damit alles mit, was Spielgäste heute erwarten.Berühmt-berüchtigt sind die Abenteuer des Seefahrers Marco Polo, von dessen Geschichte sich die Game-Designer von BALLY WULFF beim Spiel Atlas of Legends haben inspirieren lassen. Das kernige Top-Symbol des Spiels, ein bärtiger Seefahrer, begleitet den Spielgast auf eine Reise voller Spannung und schürt die Hoffnung auf den großen Gewinn.Der Scatter, der die Freispiele auslösen kann, verpasst dem Spiel zudem die richtige Dynamik. Dabei zeigt sich der Scatter als goldener Globus, der mit seiner detailgetreuen Animation ein toller Blickfang ist. Erscheinen drei oder mehr Scatter auf dem Walzenbild, werden die beliebten Freispiele aktiviert. In einer gesonderten Animation beginnt sich der Globus zu drehen und leitet damit die Wahl des Bonussymbols ein. Jetzt wird es interessant! Denn nachdem der goldene Scatter aktiviert wurde, kreisen alle Gewinnsymbole in einer spannungsgeladenen Animation um dessen Umlaufbahn - bereit zur finalen Auslosung. Wird es ein Kartensymbol, das Drachenamulett, der Jadekopf? Gar der Seefahrer oder sein jugendlicher Reisebegleiter? Das final zufällig ausgewählte Symbol erfährt eine sofortige Aufwertung zum Bonussymbol und fügt sich optisch in den Gewinnplan des Spiels ein. Die Freispiele können beginnen und die Spannung steigt bei jedem Walzenlauf. Denn das Bonussymbol verfügt über besondere Fähigkeiten: Bei entsprechend häufigem Erscheinen auf der Walze wird das beliebte Stempel-Feature aktiv, welches das Bonussymbol auf die gesamte Walze überträgt und anschließend auf allen Gewinnlinien auswertet. Mit etwas Glück erscheint es auf allen fünf Walzen gleichzeitig und belohnt den Spielgast mit dem begehrten Vollbild und satten Gewinnen.Neben der emotionalen Abenteurergeschichte und den starken Grafiken besticht Atlas of Legends durch einen modernen Sound. Treibende Beats treffen hier auf asiatisch anmutende Lounge-Töne und untermalen das Spielvergnügen perfekt. Somit transportiert das Spiel eine bewusst mystische und stimmungsgeladene Atmosphäre und schafft damit ein umfassendes Spielerlebnis.Atlas of Legends ist im neuen Spielepaket ACTION STAR YOUR GAMES enthalten.



Bildinformation: BALLY WULFF Spiel des Monats April: Atlas of Legends.