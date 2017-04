Mit einzigartigen Softwareideen Digitalisierung gestalten

(fair-NEWS) (Saarbrücken, 03.04.2017) In rasantem Tempo verändert die digitale Transformation alle Branchen und macht selbst vor der CeBIT nicht Halt, die sich als weltweit größte Messe für Informationstechnologie gerade neu erfindet und sich letztmals im altbekannten Format präsentierte. Rund um das Thema „Digitalisierung“ drehte sich auch alles am Stand der Meta-Level Software AG, die die Besucher am Saarland-Stand über ihre individuellen Softwarelösungen in den Bereichen Software Services, Industrie 4.0, Web &Workflow, GIS sowie über das eigenentwickelte Dokumentenmanagementsystem META-DOK informierte.



Unter dem Motto „Ungeahnte Wege entdecken“ inspirierte Meta-Level die Besucher der CeBIT mit zahlreichen Praxisbeispielen zur Digitalisierung. Denn im Laufe von mehr als 30 Jahren hat das Softwarehaus schon viele große und kleine IT-Projekte mit namhaften Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft erfolgreich umgesetzt – immer individuell und damit einzigartig, passend abgestimmt auf die Dienstleistungen, Produkte und Unternehmensprozesse des Kunden.



Besonders groß war, wie schon in den beiden vergangenen Jahren, das Interesse an den Software Services von Meta-Level in den Bereichen Industrie 4.0 und Web & Workflow. Prozesstracking, Maschinenanbindung, die Analyse und Visualisierung von Daten, Kennzahlenberechnung und Predictive Maintenance sowie Workflowlösungen fürs Web wurden von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen angefragt.



Wie erfolgreich saarländische Unternehmen zusammenarbeiten können und welch große Synergiepotentiale dem Kunden durch optimal aufeinander abgestimmte IT-Systeme entstehen, demonstrierte Meta-Level auf der CeBIT gemeinsam mit der SIGMATECH Informatik GmbH und der IANEO Solutions GmbH. In der gemeinsamen Fallstudie „Wie kommt der Hummer in die IT?“ zeigten die drei IT-Firmen am Beispiel des gemeinsamen Kunden, dem Bremerhavener Feinkosthändler H. Köser, den ‚Weg des Hummers‘ von der Publikation im Onlineshop über das ERP-System bis zur Archivierung im Dokumentenmanagementsystem. Die Präsentation fand so großen Anklang, dass man kurzerhand beschloss, sie im Rahmen einer gemeinsamen Hausmesse in den Räumen der SIGMATECH Informatik in Bous am 27. April 2017 erneut zu zeigen.