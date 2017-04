Barfußschuhe für Elbflorenz: VIVOBAREFOOT eröffnet den deutschlandweit siebten Concept Store in Dresden am 07.04.2017

(fair-NEWS)

Am Freitag, den 07.04.2017 eröffnet der Barfußschuhhersteller VIVOBAREFOOT seinen deutschlandweit siebten Concept Store in Dresden. Der neue Store befindet sich auf der Flaniermeile Hauptstraße, unmittelbar am Goldenen Reiter im Herzen der Dresdner Neustadt.Zur Eröffnung wird Dale Turrell, International Sales Manager von VIVOBAREFOOT UK, aus London einreisen und der Presse für Interviews zur Verfügung stehen. Für geladene Gäste gibt es ein Fingerfood Buffet und Getränke. Zudem bekommen Kunden 20 % Eröffnungsrabatt auf die aktuelle Frühjahr-/Sommerkollektion der Barfußschuhe von VIVOBAREFOOT.Neben dem Onlineshop www.vivobarefoot.de gibt es seit 2012 in Deutschland exklusive VIVOBAREFOOT Concept Stores in Berlin, Köln, Hamburg, München, Freiburg im Breisgau, Reutlingen und Biberach an der Riß.Gesunde Füße und natürliches Gehen und Laufen stehen bei VIVOBAREFOOT im Mittelpunkt. Galahad Clark, Sprössling der Clarks-Schuhdynastie, erfand 2003 den ersten Barfußschuh und gründete VIVOBAREFOOT. Seit über 13 Jahren produziert der Hersteller aus Großbritannien die Barfußschuhe mit der patentierten, nur 3mm dünnen Sohle und engagiert sich zudem in der Forschung und Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Harvard Universität und dem weltweit bekannten Barfußlaufcoach Lee Saxby.Barfußschuhe sind nicht nur ein neuer Trend in der Schuhbranche, Barfußlaufen ist das Natürlichste für die Füße. Noch lange bevor dieser Trend sich entwickelte, brachte VIVOBAREFOOT die ersten Barfußschuhe auf den Markt. Dabei handelt es sich um moderne, bequeme Schuhe, die die Füße in ihrer natürlichen Bewegung unterstützen und zugleich Schutz bieten. Als einziger Hersteller von Barfußschuhen bietet VIVOBAREFOOT eine umfassende Schuhkollektion, die sowohl die Bereiche Sport und Outdoor, als auch Freizeit und Business abdeckt. Es gibt eine Vielzahl an Modellen für Damen, Herren und für Kinder.Großes Eröffnungswochenende in Dresden:Freitag, 07. April und Samstag, 08. April:10.00 Uhr – 19.00 UhrOffizielle Eröffnungsfeier:Freitag, 07. April, ab 10.00 Uhr



Bildinformation: VIVOBAREFOOT