Karibische Nacht in der Therme Erding

Ein atemberaubendes Showprogramm, musikalische Unterhaltung mit Starbesetzung und eine beeindruckende Kulisse aus 300 Großpalmen – am Samstag, den 8. April 2017 von 18 Uhr bis 24 Uhr freuen sich alle Gäste der Therme Erding auf die legendäre Karibische Nacht im Wellenbad!Absolutes Highlight des Abends: Live-Act Marquess! Mit ihren weltbekannten spanischen Hits wie „Vayamos Companeros“ und „¡Bienvenido!“ heizt die Pop-Band den Besuchern auf der großen Showbühne vor der Wellenlagune so richtig ein!Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm garantiert Groß & Klein unvergessliche Stunden in entspannender Urlaubsatmosphäre: Die Latino-Band Son Compadre führt neben Marquess musikalisch durch den Abend und vermittelt mit ihren heißen Rhythmen die Lebensfreude der Karibik.Einzigartige Feuershows bringen die Thermengäste zum Strahlen, während „Die Feuermacher“ als abenteuerliche Piraten auf eindrucksvollen Stelzen das Flair der Karibik versprühen. Als weiteres Highlight fiebern die Besucher gespannt der großen Verlosung entgegen. Die Gewinner freuen sich über einen Kurzurlaub für zwei Personen in der Therme Erding. Darin enthalten sind eine Übernachtung in einem Partnerhotel, Tageseintritt und Aufenthalt in einer Galaxy Lounge.Tolle Airbrush-Tattoos, eine Fotostation mit kostenlosen Erinnerungs-Schnappschüssen und die Verteilung von frischen Früchten, fruchtigem Eis und bunten Blumenketten ergänzen das vielfältige Programm.Ob im türkis-glitzernden Wasser bei bis zu zwei Meter hohen Wellen oder mit einem fruchtigen Cocktail an der Poolbar – im Wellenbad der Therme Erding findet jeder seinen persönlichen Lieblingsplatz.Auch die weiteren Paradiese der größten Therme der Welt bieten unzählige Attraktionen für alle Urlaubshungrigen: Im GALAXY ERDING warten 26 spektakuläre Rutschen auf ihre Eroberer. Die exotische Therme lädt zum Thermalheilbaden und Träumen unter Palmen ein. Und in der VitalOase (ab 16 J.) und der VitalTherme & Saunen (ab 16 J., textilfrei) entspannen die Besucher bei täglich wechselnden Wellness- und Wohlfühlzeremonien.Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie einen einmaligen Abend im karibischen Flair der Therme Erding.Öffnungszeiten zur Karibischen Nacht:GALAXY ERDING, Therme, VitalOase: 9 Uhr – 23 UhrWellenbad und VitalTherme & Saunen: 9 Uhr – 24 UhrMehr Informationen unter www.therme-erding.de/events



Bildinformation: Karibische Nacht in der Therme Erding