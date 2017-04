Lejuleo : Forward Thinking GmbH und Der IT-Macher kooperieren

(fair-NEWS)

Ab sofort vertreiben die lejuleo : Forward Thinking GmbH und Der IT-Macher gemeinsam eine Business-Intelligence-Lösung für Buchhaltung, Finanzen und Controlling. Diese umfasst fünf vordefinierte QlikView-Dashboards, die sich mit geringem Aufwand an die jeweilige Umgebung und die Anforderungen des Endkunden adaptieren lassen. So können Anwender die QlikView- und Qlik Sense-Technologie deutlich schneller zur Analyse und Steuerung kritischer Geschäftsprozesse im Unternehmen produktiv nutzen.Adressiert werden die Themen Bilanz, GuV, Cashflow, Inventar und offene Posten jeweils mit Abweichungs- und Zeitreihenanalysen sowie spezielle Abweichungsanalysen in Bezug auf die Einzeleffekte von Preis, Menge, Energie-, Personal-, Instandhaltungskosten sowie sonstige Kosten.„Unser BI-Portfolio mit den Technologien und Produkten von Oracle, SAP, Qlik und alteryx sowie unseren Dienstleistungen stellt einen ganzheitlichen und umfassenden Beratungsansatz dar, der darauf abzielt, dass die Kunden einen möglichst großen Nutzen aus Business-Intelligence-Projekten schöpfen“, betont Robert Minov, beim IT-Macher für den Bereich Business Intelligence verantwortlich. „Mit den von lejuleo : Forward Thinking GmbH entwickelten Dashboards können wir unsere Kunden im deutschsprachigen Raum bei der Einführung von QlikView und Qlik Sense noch besser unterstützen.“In die Entwicklung der vordefinierten Dashboards sind Erfahrungen aus unzähligen BI-Projekten eingeflossen, die notwendigen Anpassungen für den unternehmensspezifischen Einsatz lassen sich daher mit überschaubarem Aufwand umsetzen. Daher wird die Einführung der Dashboard-Lösung seitens des IT-Machers auch als Fixpreis-Projekt angeboten.Im Zuge der Einführung der Lösung sorgt der IT-Macher für die Anbindung von QlikView an das ERP-System (SAP, Oracle, Microsoft, JD Edwards etc.) sowie die Anpassung von Datenmodell und Dashboard an die kundenspezifischen Anforderungen. Beim Einsatz werden die Anwender nicht nur mittels Coaching im Bereich Self-serviceAnalysen durch Qlik Sense, sondern auch durch Schulung und Support unterstützt.„Wir freuen uns, mit dem Team des IT-Machers einen erfahrenen Partner gewonnen zu haben, der nicht nur den Vertrieb unserer Lösung vorantreibt, sondern aufgrund der fundierten Expertise auch die reibungslose Inbetriebnahme in den Unternehmen gewährleisten kann“, sagt Volker Hartmann, der Geschäftsführer von lejuleo : Forward Thinking GmbH. „Der schnelle Produktiveinsatz der Qlik-Technologien mithilfe der vordefinierten Dashboards sorgt in einer sehr frühen Phase für Akzeptanz bei den Anwendern und damit für den nachhaltigen Erfolg von Business Intelligence in den Unternehmen.“Weiterführende Informationen: https://www.der-it-macher.de/?S=Ihre-Anforderungen_QlikView