Sattelkauf und tschüss? Nicht bei Iberosattel!

Die Sattlermanufaktur Iberosattel lässt ihre Kunden beim Sattelkauf und danach nicht alleine. Pferd- und Reiteranalysen, Vermessung und Anpassung, Polster- und Stellservice schaffen zusammen mit den verstellbaren Maßkonfektions-Sätteln der Freystädter Spezialisten die besten Voraussetzungen für dauerhaft ungetrübtes Reitvergnügen.Ein Sattel (und ein Ansprechpartner) fürs LebenDer Sattelkauf ist ein Meilenstein im Leben von Pferd und Reiter: Kein kleines Stück der zukünftigen Harmonie dieses besonderen Zweierteams hängt davon ab, wie gut der erworbene Sattel zu den Maßen und Bedürfnissen der beiden Individuen unter und auf dem Sattel passt.Die Sattlermanufaktur Iberosattel aus dem bayrischen Freystadt bietet handgefertigte Barock- und Dressursättel. Der Name sagt es bereits: Man fühlt sich dem traditionellen spanischen Sattel verpflichtet, der durch seine Vielseitigkeit und seinen Komfort Freizeitreiter ebenso überzeugt wie Dressur-Afficionados. Beim bloßen Nachbau bewährter Modelle hat Iberosattel es allerdings nicht belassen, sondern dem klassischen Design einige wohldurchdachte Weiterentwicklungen hinzugefügt. Die wichtigste davon ist ohne Zweifel die verstellbare Kammerweite des Sattelbaumes. Damit lässt sich der Sattel immer wieder neu an die nicht nur während des Wachstums, sondern auch in aktiven und weniger aktiver Perioden des ganzen Pferdelebens veränderlichen Gegebenheiten eines individuellen Pferderückens anpassen.Satteltermine beim Kunden vor OrtWer bei Iberosattel einen Sattel aussucht, bekommt die ganze Expertise der professionellen Pferdenarren gratis mit dazu. Ausführliche kundenspezifische Beratung, gründliches Maßnehmen des Pferderückens sowie Analyse von Pferd, Reiter und Pferd-und-Reiter beim Probereiten aller Sattelmodelle: Beim Termin vor Ort wird von Expertenseite alles für die perfekte Passform des zukünftigen Sattels getan.Kunden haben die Möglichkeit, aus den zur Verfügung stehenden Sattelkomponenten und Lederarten ihren persönlichen Maßkonfektions-Traumsattel zusammenzustellen. Und Reiter, die sowieso schon ganz genau wissen, was sie wollen und brauchen, bekommen es natürlich auch: Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen sind immer wieder eine spannende Herausforderung für das Iberosattel-Team.Die Sattel-PatenAuch nach dem Kauf bleibt Iberosattel Ansprechpartner in allen Fragen rund um Sattel und Reitkomfort. Die Erstanpassung des Sattels und eine Nachkontrolle der Passform gehören selbstverständlich zum Service. Und immer, wenn später eine Überprüfung von Sattelpassform, Kammerweite und Polsterung, eine Nachpolsterung oder Neupolsterung oder das erneute Stellen der Kammer notwendig werden, können sich Iberosattel-Besitzer an das Team in Freystadt wenden.



Bildinformation: Sattelkauf und tschüss? Nicht bei Iberosattel!