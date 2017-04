Die Vermessung der Räume

(fair-NEWS)

Die Bauwelt verändert sich gewaltig durch BIM und benötigt weitere Digitalisierung. Dieser Anforderungen trägt das Bonner Softwareunternehmen MWM Software & Beratung GmbH Rechnung und integriert die Ermittlung von BIM-Mengen in sein Programm für Aufmaßerstellung, Mengenermittlung und Abrechnung, MWM-Libero. So besteht in der Version 10.5 von MWM-Libero die Möglichkeit der direkten Datenübernahme von ceapoint desite MD zu MWM-Libero. Das Analyse- und Informationssystem ceapoint desite MD erleichtert die Verwendung von digitalen Gebäudemodellen (BIM-Modelle) und verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten.Um eine Abschlagsrechnung zu generieren, weist der Anwender im BIM-Modell den Fertigstellungsgrad und das Datum den jeweiligen Bauteilen zu. Die erbrachte Leistung kann er auch im Modell visuell darstellen lassen. Diese Informationen überträgt der Ausführende nach MWM-Libero. Dabei bildet der Fertigstellungsgrad eines Bauteils die abzurechnenden Mengen einer Position. In MWM-Libero überprüft der Anwender die Daten und erstellt daraufhin für den Auftraggeber zwecks digitaler Leistungsmeldung die Rechnung in der Datenart X89, X31 oder als DA11-Datei. Wenn gefordert, erstellt die Software auch die dazugehörigen Nachträge und die Mengenermittlung. Darüber hinaus überwacht das Programm die Mehr- und Mindermengen und erstellt für die VOB-gerechte Abrechnung die notwendigen Listen. Durch diese Vorgehensweise reduziert der Ausführende seinen Aufwand, denn er muss nur einmal für den Fertigstellungsgrad vor Ort sein und kann die restlichen Informationen dem Modell entnehmen.Damit die Rechnungsdaten in die hauseigenen Faktura-Programme oder ERP-Systeme der Auftraggeber übergeben werden können, sind in MWM-Libero diverse Schnittstellen integriert. Die Prüfung des Auftraggebers betrifft lediglich die Frage: Ist die Leistung in der gewünschten Qualität erbracht? Die kostenintensive Überprüfung: „Stimmen die Mengen?“ entfällt, da das abgestimmt BIM-Modell für die Mengen sorgt.Weitere Informationen siehe www.mwm.de



Bildinformation: Modelldarstellung in desite MD und Darstellung der Daten in MWM-Libero / MWM Software GmbH