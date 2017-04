Wirkleistung, Spannung und Strom für jede Phase einzeln von Modbus-Stromzählern der SDMxxx-Serie auslesen und loggen

(fair-NEWS) Wer bereits einen Modbus-Stromzähler der SDMxxx-Serie einsetzt, kann mit dem neuen S0-Recorder Software-Paket Stromzähler-Monitor Modbus-USB den Stromverbrauch gleich mehrerer Stränge kostengünstig aufzeichnen und analysieren. Der Anschluss des Modbus-USB Adapters am Stromzähler erfolgt über ein zweiadriges Kabel, dessen Länge bis zu 1.200 Meter betragen darf. Ein freier USB-Port verbindet den Adapter mit dem PC, Laptop oder Tablet. Die Software liest alle 2 Sekunden den vollständigen Datensatz mit Wirkleistung, Spannung und Strom für jede Phase einzeln und speichert die Daten im 10 Sekunden Intervall. Bis zu 32 Modbus-Zähler können von dem Programm ausgewertet werden.



Viele Betreiber von Solaranlagen schätzen die getrennte Erfassung von Bezug und Lieferung über getrennte Zähler in einem Programm und erhalten dadurch belastbare Informationen über die Verwendung von Solarerträgen. Soll eine PV-Anlage um ein Energie-Speichersystem ergänzt werden, ist es zwingend erforderlich, vorhandene Lastgänge zu analysieren. Mit diesen Daten ist z.B. eine exakte Dimensionierung des Speichers problemlos möglich.



Auch der Energiebedarf eines Elektro-Autos lässt sich mit der S0-Recorder Software parallel erfassen. Ein hierfür eingesetzter Drehstrom-Modbus-Zähler liefert in bisher nicht gekannter Detailliertheit Informationen über das Ladeverhalten und den tatsächlichen Energieverbrauch des Fahrzeugs. In der graphischen Darstellung der Leistung wird der zeitliche Ladeverlauf der Batterie sichtbar. Die eingebrachte Energiemenge ist zu jedem Zeitpunkt in der Titelzeile des Linien-Diagramms ablesbar.



Erfolgt das Heizen eines Hauses mit Hilfe einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe, ermöglicht der S0-Recorder die Visualisierung des zeitlichen Verlaufs der Betriebs- und Stillstandszeiten des Kompressors. So können korrekte Zeiten der Nachtabsenkung und vieles andere auf einen Blick erfasst werden.



Ein in die Software integrierter Webserver ermöglicht die Fernanzeige der Daten im Smartphone.



Profis wie Laien schätzen den S0-Recorder Stromzähler-Monitor Modbus-USB aufgrund seiner einfachen Installation und intuitiven Bedienung bei sehr günstigem Preis-/Leistungsverhältnis.



Der S0-Recorder Stromzähler-Monitor Modbus-USB ist als Profi Paket für 186,75 Euro bei OnTimeLine erhältlich.