Musiker 2schneidig besucht Bonner Schule

(fair-NEWS)

Auf einen besonderen Gast können sich in dieser Woche Realschüler in Bonn freuen: Martin Rietsch alias Sänger und Rapper 2schneidig wird am Donnerstag, 6. April 2017, einen Projekttag mit den ca. 140 Schülern der Jahrgänge acht und neun gestalten. Ein spannender Vormittag, denn mit 2schneidig wird es interaktiv.Thematisch wird der sympathische Künstler auf die Themen Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung eingehen. Selbst ist er in Deutschland mit nigerianischen Wurzeln aufgewachsen und hat immer wieder negative Erfahrungen gemacht, als Menschen ihn aufgrund seiner Hautfarbe kategorisierten, beleidigten oder ablehnten. Heute steht er selbst als Vorbild vor jungem Publikum, zeigt unterschiedliche Perspektiven auf und hilft, Vorurteile abzubauen. Die Respekt-Botschaft ist zeitlos.2schneidig versteht es, die Schüler mitzunehmen, sie zur Reflexion zu bewegen und für unterschiedliche Blickwinkel zu sensibilisieren, denn er ist vor allem eines: authentisch. Auf Augenhöhe spricht er die Kinder und Jugendlichen an und zeigt Geschick in der Einbindung ihrer Lebenswelten. Er ermutigt zu Zivilcourage, Fairness im Umgang miteinander und auch dazu, entgegen einer Meinung innerhalb der Peergroup eine standhafte eigene Meinung zu bewahren. Selbstbewusstseinsstärkend sind sein Projekte definitiv. Häufig kombiniert 2schneidig die Inhalte seiner Schulprojekte mit Elementen der HipHop-Kultur, wie beispielsweise Breakdance oder Electric Boogie und vermittelt Werte wie Respekt, Achtung und Miteinander auf anschauliche Art und Weise, die mit viel Spaß verbunden ist.Rückmeldungen von Lehrern, Schülern und Schulsozialarbeitern bestätigen seit Jahren, dass Projekte mit 2schneidig begeistern und vor allem auch nachhaltig wirken. 2schneidig@school: Martin Rietsch alias 2schneidig engagiert sich seit Beginn seiner musikalischen Karriere vielfältig für Kinder und Jugendliche und gestaltet u.a. Schulprojekte für Schüler aller Jahrgangsstufen zu Themen wie Sucht-, Alkohol- und Drogenprävention, Gewaltprävention, Antirassismus oder Antimobbing. Sein Einsatz fand bereits wiederholt Anerkennung. Zum Beispiel zeichneten das Bundesinnenministerium, der Deutsche Olympische Sportbund und der Verband Deutscher Sportjournalisten Martin Rietsch alias 2schneidig mit dem Fair Play Preis in der Sonderkategorie Integration aus.



Bildinformation: Martin Rietsch alias 2schneidig engagiert sich an Schulen gegen Rassismus