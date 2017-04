Belkin erweitert MIXIT DuraTek-Kabelsortiment mit neuem USB-C-Kabel

(fair-NEWS)

München – 4. April 2017 – Belkin, Marktführer für Mobilzubehör, hat sein USB-C-Kabelsortiment um ein neues MIXIT DuraTek USB-C-Kabel erweitert.Die MIXIT DuraTek-Kabel von Belkin sind seit der Einführung der Lightning- und Micro-USB-Kabel in den vergangenen Monaten zum Kundenfavoriten geworden und werden über mehr als 100 Fachhändler und Distributoren weltweit vertrieben.Chet Pipkin, CEO und Gründer von Belkin, stellte die ersten Kabel bereits 1983 her, damals noch am häuslichen Wohnzimmertisch seiner Eltern. Dies führte zur Entwicklung des Kabels, mit dem ein Drucker an den Apple IIc (den ersten portablen Computer von Apple) angeschlossen werden konnte. Das MIXIT DuraTek USB-C-Kabel ist die neueste Erfindung in der über 30-jährigen Belkin Tradition von Qualität und Innovation.„Wir haben unsere DuraTek-Kabel so stabil gemacht, weil wir wissen, dass gewöhnliche Kabel nicht haltbar genug sind, um den Beanspruchungen im realen Betriebsalltag standzuhalten. Letztendlich sind Kabel doch für den Benutzer da, nicht umgekehrt“, sagte Oliver Seil, Vice President of Design bei Belkin. „Trotz des verstärkten Aufbaus wollten wir keine Kompromisse beim eleganten Erscheinungsbild eingehen. Daher haben wir das Kabel von innen nach außen völlig neu konzipiert und haben uns dabei durch industrielle Kabel und Konstruktionsmethoden aus dem Rennsport und dem Flugzeugbau inspirieren lassen. Durch Ausprobieren zahlreicher Konstruktionsmethoden kamen wir schließlich zum besten Kabel, das wir jemals gebaut haben. Wir sind sehr stolz auf den Erfolg unseres Teams.“Das MIXIT DuraTek USB-C-Kabel wurde strengen Zertifizierungsverfahren unterzogen und für Zuverlässigkeit als höchste Priorität ausgelegt. Es ist USB-IF-zertifiziert und wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Derzeit verwenden mehr als 50 mobile Geräte die USB-C-Technologie, mit steigender Tendenz.Belkin war auch der erste Hersteller von USB-IF-zertifizierten Kabeln und nimmt regelmäßig an Compliance-Workshops für USB-IF teil. Die USB-IF-Zertifizierung erfordert harte Tests und wird durch ein Logo auf der Produktverpackung bestätigt. Weitere Informationen über USB-C sind im Belkin Resource Center unter http:/belk.in/usbcnow und im Whitepaper von Belkin enthalten.Weitere wichtige Leistungsmerkmale sind:• Durch Kevlar-Fasern verstärkte Leiter bieten erhöhte Haltbarkeit zum Schutz der innenliegenden Leiter vor Beschädigungen. Die Kevlar-Faser von DuPont, bekannt durch die Verwendung in Schutzwesten für Feuerwehrleute, Polizisten und Soldaten, wird auch in zahlreichen Industrieprodukten und Konsumartikeln sowie Komponenten in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, die alle von der legendären Haltbarkeit und Performance von Kevlar profitieren.• Verlängerte flexible Zugentlastung nimmt Beanspruchungen beim Biegen auf und verhindert Kabelbruch• Flexibler, haltbarer Kabelmantel aus Nylon-Doppelgeflecht• Länge 1,2 mVerfügbarkeitDie MIXIT DuraTek USB-C-Kabel sind ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 EUR auf Belkin.com und im weltweiten Fachhandel erhältlich.



Bildinformation: USB-C Kabel Belkin