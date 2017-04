Reifen-vor-Ort feiert zehnjähriges Bestehen

(fair-NEWS)

Die Reifenhändler-Preis-Suchmaschine Reifen-vor-Ort, eine Marke der SAITOW AG aus Kaiserslautern, feiert runden Geburtstag. Vor zehn Jahren startete die Erfolgsgeschichte des Endkundenportals, auf dem sich Reifen und Felgen zu preiswerten Onlinekonditionen in Verbindung mit den Serviceleistungen lokaler Reifenhändler erwerben lassen. Durch einen Vergleich von mehr als 6.200 Reifenhändlern aus ganz Deutschland können sich die Reifensuchenden schnell und einfach über marktgerechte Reifenpreise bei den einzelnen lokalen Reifenhändlern erkundigen und somit bis zu 40 Prozent bei Auto-, Motorrad-, Quad- oder Rollerreifen sparen. Insgesamt gab es seit dem Bestehen der Plattform mehr als 500 Millionen Seitenaufrufe und Millionen von Reifen und Felgen wurden über die Plattform vermittelt. Während der Umrüstsaison besuchen täglich zehntausende Autofahrer die Website. Wie auch jetzt wieder, da die Umrüstung von Winter- auf die Sommerbereifung ansteht.Zweijährige Vorbereitungszeit vor StartBegonnen hat alles am 01. März 2007. Nach zweijähriger Programmierarbeit ging die Endkundenplattform des Unternehmens aus Kaiserslautern an den Start. Nachdem der Online-Reifenhandel zur damaligen Zeit immer mehr Fahrt aufnahm entwickelte die SAITOW AG ein neues Geschäftsmodell als Konkurrenz zu den Onlineshops. Basierend auf einer Community, stellen sich die angeschlossenen Reifenhändler auf der Plattform dem Vergleich mit ihren Mitbewerbern. Der Kunde kann über das Portal die Reifenhändler in seiner Region hinsichtlich des Preises, der angebotenen Leistung und der Entfernung zum Wohnort vergleichen. Der Reifensuchende wählt aus einem Warenbestand von über zehn Millionen Produkten seine Reifen oder Felgen aus und bestellt bei dem für ihn günstigsten Händler. Kategorien wie "Premiumreifen", "Qualitätsreifen" und "Günstige Reifen" sowie die Sortierung nach den Daten des Reifenlabels, ermöglichen eine einfache Suche. Zahlreiche Testberichte (inklusive der neuesten Sommerreifentests), Informationen zur Verfügbarkeit, Produktinformationen und Händlerbewertungen erleichtern zudem die Kaufentscheidung. Selbstverständlich ist auch eine elektronische Terminanfrage über die Plattform möglich. Dadurch werden Wartezeiten verkürzt und ein reibungsloser Ablauf garantiert. Anders als bei einem Online-Versand mit angeschlossenem Montagepartner kommt auf www.reifen-vor-ort.de alles aus einer Hand. Ausschließlich Reifenfachhändler sind gelistet, die ihre Dienstleistung hauptberuflich anbieten. Es handelt sich hierbei nicht lediglich um Montagepartner. Bei der Händlervermittlung von Reifen-vor-Ort kümmert sich Fachpersonal um Fahrzeug und Kunden. Bezahlt wird erst, nachdem die gewünschte Ware auf dem Fahrzeug montiert ist. Somit gehen die Kunden kein finanzielles Risiko ein und haben bei eventuellen Reklamationen einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.Finden auf allen GerätenDie Plattform selbst hat im Zuge der rasanten Entwicklung des eCommerce immer wieder Akzente gesetzt und zeigt sich heute im modernsten Outfit der Zeit: Durch ein “Responsive Design” passt sich die Website im Sinne von "form follows function" in Bildschirmdarstellung und -auflösung automatisch den unterschiedlichen Anforderungen mobiler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets an und gewährt den Reifensuchenden eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit.



Bildinformation: Auf Reifen-vor-Ort können die Autofahrer Reifen und Felgen vor Ort mit tagesaktuellen Preisen von mehr als 6.200 Händlern finden.