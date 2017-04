Versteigerung monumentaler und historischer Skulpturen

(fair-NEWS)

Überlebensgroße und bedeutsame Statuen von Wladimir Lenin, Josef Stalin, Ernst Thälmann, Klement Gottwald und Antonin Zapotocky werden als historische Protagonisten meistbietend versteigert.Sie wurden zumeist Anfang der neunziger Jahre von Ihren ursprünglichen Standorten abgebaut und sind bis heute im Originalzustand gelagert worden. Sie tragen sowohl künstlerisch als auch historisch vor besonderem Hintergrund und fungierten einst als Denkmal oder Mahnmal.Es handelt sich um den "Roten Bahnhofsvorsteher" vom Wiener Platz in Dresden - eine monumentale, mehr als 12m hohe Figur von Wladimir Iljitsch Lenin und 2 weiteren unbekannten Mitstreitern - von dem russischen Künstler Grigorij Jastrebenetzki aus rotem kareiefinnischem Granit gehauen. Die Granitfigur von Ernst Thälmann hatte ihren Ursprungsstandort Peine (Sachsen), sie weist eine Höhe von ca. 3,50m auf.Ein Highlight dieser Sammlung ist sicher die Statue von Josef Stalin, ca. 3,70 hoch und aus Sandstein gefertigt. Ihr ursprünglicher Standort war die Stadt Zabreh in Tschechien. Aus Bronze gegossen wurden die Plastiken von Klement Gottwald und Anonin Zapotocky, begleitet von einer weiteren Büste von Ernst Thälmann, die das Ensemble abrunden und nun gemeinsam eine neue Heimat in der Welt suchen.Das Auktionshaus "Auction-Point" aus Potsdam / Deutschland, wird die Auktion am Samstag, den 13. Mai 2017 um 13:00 Uhr beginnen. Schon ab 9:00 Uhr lädt der Auktionator Frank Ehlert zur Besichtigung ein. Individuelle Termine können nach Vereinbarung abgestimmt werden.Neben der Möglichkeit, persönlich an der Auktion vor Ort teilzunehmen, können Interessenten sich schon jetzt in dem Online-Portal des Auktionshauses registrieren und Vorgebote abgeben. Die Auktion wird dann auch live über das Internet übertragen, Bieter können so aus aller Welt live-online oder telefonisch ihre Gebote abgeben.Alle Informationen, Details zu den Auktions-Lots sowie Registrierung auf der Webseite des Auktionshauses unter www.auktionspunkt.de