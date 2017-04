BoD Bücher für das Osternest

(fair-NEWS)

Die folgenden Bücher von BoD sind treue Begleiter für Groß und Klein. Für Kinder bringen sie Spaß, Spannung und regen die Fantasie an. Und auch große Bücherfreunde kommen auf ihre Kosten. Schließlich freuen auch sie sich über ein kleines Präsent zu Ostern.Über BoDBooks on Demand (BoD) ist seit Mitte der 90er Jahre ein angewandtes Verfahren für Kleinstauflagen von Büchern. Mit BoD kann jeder sein fertiges Manuskript zum Buch machen. Eine Druckvorlage liegt nur in elektronischer Form vor. Es gibt keine Vorratshaltung und keine Auflagehöhe. Druck-Erzeugnisse werden erst unmittelbar nach der Bestellung gedruckt, also auch, wenn es sich nur um ein Exemplar handelt. Das Erfolgsrezept von BoD ist, dass Bücher nur auf Anfrage produziert werden.Buchtipps:Piku - Der zauberhafte EisbärNormalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört.ISBN-10: 3739233966ISBN-13: 978-3739233963Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.ISBN-10: 3735790720ISBN-13: 978-3735790729Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen.In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!ISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Das ultimative GutelaunebuchSpannend lustige Reiseberichte und Alltagsgeschichten und herzerwärmende, seelenschmeichelnde Lyrik zaubern in jedes Gesicht ein Lächeln, das lange anhält … wenn es nicht durch ein Lachen unterbrochen wird …Balsam für Herz, Seele und Zwerchfell - ein Buch, das man nicht nur einmal liest!ISBN-10: 3738631321ISBN-13: 978-3738631326Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstütz krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.ISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421Liebeserklärung an eine Insel: FormenteraEine Hommage an “das kleine Paradies im Mittelmeer“:Empfindungen und Erfahrungen, lustige und spannende Geschichten und liebevoll besinnliche Lyrik über und aus Formentera.Lesegenuss, nicht nur für Formentera-Fans.ISBN-10: 3738631259ISBN-13: 978-3738631258Die Bücher sind auch als E-Book erhältlich!Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer