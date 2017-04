Die Tripada ® Yogalehrerausbildung

(fair-NEWS)

Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® bietet in Wuppertal eine eigene, umfassende Ausbildung über 2 Jahre und ca. 530 UE an. Wer sich als Yogalehrer selbständig machen möchte und eigene Kurse geben will, der weiß vermutlich, dass dies nicht zuletzt auch durch die Konkurrenzsituation auf dem Yogamarkt recht schwierig sein kann. Hier bietet die Tripada ® Akademie die perfekte Lösung an für alle, die sich auch eher für Yoga in der Gesundheitsförderung interessieren, säkular ausgerichtet und als Entspannungsförderung für moderne Menschen von heute optimiert. Genau das erhalten Sie mit der eingetragenen Marke Tripada ®, die für qualitatives und gesundheitsoptimiertes Yoga steht und hiermit ein Zeichen auf dem Yogamarkt setzen will.In der Tripada ® Yogalehrerausbildung werden Sie auf drei Tripada ® Kurskonzepte geschult, für Anfänger und Fortgeschrittene. Ebenso Teil der zweijährigen Ausbildung ist eine integrierte Kinder Yogalehrer Ausbildung, da es aus Sicht von Tripada ® keinen Sinn macht, diese separat und ohne Yogaerfahrung und Yogakenntnisse zu absolvieren. Zusätzlich kann auch noch bei Interesse ein Modul für Yoga für Schwangere gebucht werden. Dieser umfangreiche Inhalt ermöglicht Ihnen nach der Ausbildung yoga in unterschiedlichen Bereichen und für unterschiedliche Zielgruppen anzuwenden und Ihren Yogaunterricht spannend und abwechslungsreich zu gestalten. Dabei können Sie die Marke Tripada ® benutzen, um schneller erfolgreich zu werden.Wenn Sie Interesse an diesem Unterrichtskonzept haben und sich in der 2 jährigen Tripada ® Yogalehrerausbildung auf die Tripada ® Konzepte schulen lassen wollen, bieten wir Ihnen viel Know How und Unterstützung an auf Ihrem Weg zur Selbständigkeit. Tripada Yoga ® existiert bereits in einigen Städten und wird dort sehr erfolgreich angeboten. Wir unterstützen unsere Tripada ® Partner mit einer eigenen Webseite und Online Marketing, um im Internet besser gefunden zu werden. Ebenso werden Sie dann mit unserer Tripada ® Webseite als Tripada ® Yogalehrer verlinkt und so auch bei der deutschlandweiten Tripada ® Kurssuche gefunden. Sie können von uns verschiedene Werbematerialien erhalten und Kursbegleitmaterial, wie Handouts und Booklets, die in den Kursen verteilt werden. Durch Ihr professionelles und seriöses Auftreten als Tripada ® Yogalehrer werden Sie sich schnell einen Namen am Yogamarkt machen können.Alle Tripada ® Yogalehrer sind von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V zertifiziert und können die Kurse entsprechend fördern lassen. Hierfür brauchen Sie lediglich einen staatlich anerkannten Grundberuf als Voraussetzung für die Tripada ® Yogalehrer Ausbildung. In der Ausbildung wird besonders wert darauf gelegt, dass die Yogaübungen anatomisch korrekt und rückensicher ausgeführt werden und das auch etwaige Fehler der Kursteilnehmer vom Lehrer erkannt und sanft korrigiert werden können. Dies ist ein wichtiger Aspekt für Yoga in der Gesundheitsförderung. Als Yogalehrer muss man auch den Teilnehmern die eigenen Grenzen vermitteln können.Man sollte sich nie in eine Übung zwingen, die einem Schmerzen bereitet. An dieser Stelle muss für einzelne Teilnehmer eine Alternative gefunden werden, die Übung angenehm durchzuführen, mit Hilfsmitteln oder verschiedenen Variationen. Durch unterrichtspraktische Übungen und eigenen Vorstellstunden werden Sie in der Tripada ® Yogalehrerausbildung stark in dieser Unterrichtspraxis geschult, was Sie optimal auf Ihre eigenen, späteren Yogakurse vorbereitet. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tripada-yogalehrerausbildung.de