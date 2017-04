Reader´s Digest-Studie „Trusted Brands 2017“: Jeder zweite Deutsche ist seiner Marke treu

(fair-NEWS)

Stuttgart, 04. April 2017. Gut die Hälfte der Deutschen halten ihren einmal ausgewählten Marken die Treue und zählen damit zu den sogenannten „Brand Loyals“. Lediglich ein Fünftel der Konsumenten gehört zu den Markenwechslern, den „Brand Changers“. Wer bisher gedacht hat, jüngere Menschen wollen häufiger die Marke wechseln als ältere, muss jetzt umdenken: Beide Gruppen, Brand Loyals und Brand Changers, liegen demografisch recht nah am Bevölkerungsdurchschnitt. Während die Brand Loyals über ein etwas höheres Einkommen verfügen, finden sich in der Gruppe der Brand Changers mehr Frauen in Familienhaushalten. Insgesamt ist die Treue zur Marke laut den 4.045 bevölkerungsrepräsentativ Befragten der Reader´s Digest-Studie „Trusted Brands 2017“ ein positiv besetztes Thema.Unterschiede zwischen den markentreuen und den eher zum Markenwechsel bereiten Deutschen ergeben sich vor allem mit Blick auf ihre Anforderungen an Marken. Für Brand Loyals ist es besonders wichtig, dass ihre persönlichen Erfahrungen bisher nicht enttäuscht wurden. Eine Marke steht ihnen besonders nah, wenn diese ihnen über die Jahre hinweg immer vertrauter wurde. Knapp die Hälfte von ihnen setzen eher auf Qualität als auf den Preis. Umgekehrt verhält es sich bei den wechselbereiten Käufern.Unternehmen, die ihre Käufer zu wirklich treuen, loyalen Konsumenten machen wollen, können vor allem in Sachen Service punkten. 79 Prozent der Brand Loyals und 74 Prozent der Brand Changers können mit mehr Service und Erreichbarkeit gewonnen werden. „Das heißt, Service kann nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Service muss durch echte Hinwendung zum Konsumenten und Kunden gelebt werden“, erklärt Advertising Manager Holger Grossmann, der bei Reader’s Digest das „Trusted Brands“ verantwortet. Auf die Kurzformel gebracht: Die beste Investition in die Marke ist der Ausbau des Services. Dazu zählen neben der Erreichbarkeit durch eine Hotline auch die Hinweise auf Verpackungen. Selbst jeder zweite markentreue Käufer ist laut „Trusted Brands“ nicht davon überzeugt, dass Unternehmen für ihre Probleme und deren Lösung wirklich erreichbar sein wollen. „Hier ist noch viel Luft nach oben für die Markenartikel-Industrie“, führt Grossmann aus.Die vertrauenswürdigsten Marken der Deutschen in den 20 Produktkategorien sind in diesem Jahr Allianz, Bahlsen, Bosch, C&A, Deutsche Telekom, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Milka, Nestlé, Nivea, Persil, Rewe, Rotkäppchen, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Tui, Volkswagen, Whiskas. Hinzu kommen sieben Marken, die zu den 'Most Trusted Brands Gesundheit' gekürt wurden: Abtei, Almased, Aspirin, Eucerin, Iberogast, Kind und Wick.Definitionen:Brand Loyals: „Ich greife bei vielen Produkten immer wieder zur selben Marke – eine andere kommt für mich da gar nicht in Frage.“ Höchste ZustimmungBrand Changers: „Ich wechsle gern die Marke, ein und dieselbe Marke ist mir zu langweilig.“ Höchste Zustimmung.Reader’s Digest zeichnet jährlich die vertrauenswürdigsten Marken Deutschlands mit dem Pegasus Award aus. Das deutsche Monatsmagazin Reader‘s Digest hat eine Auflage von über 300.000 verkauften Exemplaren und zwei Millionen Leser. Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH gehört zum weltweit operierenden Konzern Trusted Media Brands (TMB). Das Medien- und Direktmarketingunternehmen ist in 44 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten.Weitere Informationen zur Studie gibt es unter www.rd-markengut.de



