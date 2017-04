(fair-NEWS)

Für ihren Kunden M. BRAUN Inertgas-Systeme GmbH konzipierte Pantos, Agentur für Marketing und Werbung, die Weiterentwicklung des Markenprofils und des kommunikativen Auftritts und begleitete den erstmaligen Einsatz anlässlich der Messe LOPEC 2017.M. BRAUN Inertgas-Systeme GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit führender Technologie im Bereich von reinen Umgebungen, die in den Bereichen Forschung und Entwicklung bis hin zu komplexen industriellen Produktionsanlagen eingesetzt werden. Um den hohen technologischen und qualitativen Anspruch des Unternehmens in der Kommunikation mit seinen Zielgruppen prägnant zu fokussieren, konzipierte Pantos einen neuen Unternehmens-Claim, der in Kombination mit dem M. BRAUN Logo eingesetzt wird: CLEAN. ENVIRONMENT. EXPERTISE.Das Corporate Design wurde von Pantos unter Beibehaltung des Logos weiterentwickelt und der weltweit führenden Position M. BRAUNs gemäß angepasst. Den ersten Einsatz des M. BRAUN Marken-Relaunch konnten die Besucher der Fachmesse LOPEC 2017 in München erleben. Pantos konzipierte und realisierte für den Messeauftritt einen komplett neuen Messestand. Basierend auf einem großflächigen, wie ein Leuchtobjekt wirkenden Wandsystem wurden die Botschaften für den Messebesucher sehr plakativ und eindrucksvoll erlebbar. Pantos zeichnete verantwortlich für Standkonzeption, Messegrafik und Realisierung des kompletten Messeauftritts.



Bildinformation: Pantos gibt M. BRAUN ein prägnantes Markenprofil.