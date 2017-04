Kaffeewagen in Duisburg

(fair-NEWS) HEY! Coffee ist ein junges Unternehmen aus dem Bereich des Kaffee Caterings. Das Team rund um Maria Schrading und Grischa Willrich bietet Kaffeespezialitäten höchster Qualität an. An den innovativen Kafeemobils, die zur Catering-Flotte von HEY! Coffee zählen, stehen ausschließlich ausgebildete Baristi. So wird jedes Event, auf dem HEY Coffee vertreten ist, zum Zentrum des Genusses. Ihren leckeren Kaffee bieten die Kaffeeprofis auf Hochzeiten, Messen und Events jeder Art an. Zuletzt geschah dies so auf dem globalen Vorstandsmeeting der Firma Henkel, welches im Landschaftspark Nord in Duisburg stattfand. Schwerpunkt des Treffens war das Thema Klebstoffe, welches einen wichtigen Zweig des Unternehmens darstellt.



"Der Landschaftspark Duisburg Nord ist über 200 Hektar groß und gesäumt von Überbleibseln aus der Zeit des Stahlbaus und einzigartigen Industrieruinen. Nach seiner Schließung wurde das Areal ausgebaut. Heute findet man dort ein Museum und ein Messegelände für Veranstaltungen aller Art. In diesem tollen Ambiente durften wir über 150 Topmanager mit Espresso, Cappucino und Co versorgen. Nachdem diese das tolle Angebot der Veranstalter genossen haben, um sich an 25 Stationen über Neuerungen und Anwendungsgebiete von Klebstoffen zu informieren, war unserer leckerer Kaffee genau das richtige, müde Geister wieder zu wecken. Dabei halfen uns unser Kafeemobil Emma sowie unsere Werkbank Theke. Nach einem Abendessen ging die Veranstaltung dann in eine rauschende Party über. Neben Gin Tonic, Cuba Libre und CO wurden natürlich auch zu diesem Anlass Kafeespezialitäten jeder Art genossen - was besonders für die designierten Fahrer des Abends eine willkommene Abwechslung darstellte. Wir danken für diesen tollen Auftrag mit unserem Kaffeewagen in dem einzigartigen Ambiente des Landschaftsparks Nord in Duisburg und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen."