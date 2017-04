Internationaler Tag der Ratte

(fair-NEWS)

Der Tag der Ratte findet jährlich am 04.April statt.Der Internationale Tag der Ratte wurde 2002 von Nutzern der ratlist (Die älteste Mailingliste zum Thema Ratten als Haustiere) ins Leben gerufen. Man wählte den 4. April, weil an diesem Datum die ratlist begonnen wurde. Mit dem Internationalen Tag der Ratte möchte man die Ratte als Haustier ins rechte licht rücken.(Quelle: https://welcher-tag-ist-heute.org/



