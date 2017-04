(fair-NEWS)

Warum nicht einmal etwas Neues ausprobieren?!Wie wäre es mit frittierten Mangoscheiben aus Barbados, Käsetortilla aus Mexiko oder Nussreis aus Bali? Zaubern Sie köstliche vegetarische Mahlzeiten und staunen Sie über die Vielfalt, die dieses Büchlein zu bieten hat! Auch als Ostergeschenk ideal!Vegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.Guten Appetit!Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)ISBN-10: 1535552042ISBN-13: 978-1535552042Auch als E-Book erhältlich!Mehr über die Autorin und ihre Bücher finden Sie hier:©byChristine Erdic



Bildinformation: Begeben Sie sich auf eine kulinarische Weltreise