Osterspaß mit Nepomuck

Er ist pfiffig, liebenswert und in seinen Kreisen fast schon so bekannt wie Pumuckl! Dieser kleine Kobold ist eine Bereicherung für jedes Osternest, egal ob er gerade seinen lustigen Schabernack treibt oder Koch- und Backrezepte preisgibt! Was wäre Ostern ohne ihn?!Nepomucks AbenteuerDiesen kleinen Kerl muss man einfach gern haben. Aus Versehen landete er Weihnachten als Geschenk verpackt bei Familie Lilienthal und stellt dort alles auf den Kopf. Auch zu Ostern wird es mit ihm nicht langweilig!Leseprobe:Nepomuck hört den Erzählungen über den Osterhasen mit glühenden Ohren zu. Er stellt viele Fragen, die ihm keiner beantworten kann: „Hat der Osterhase auch eine Werkstatt?Wo ist die? Helfen ihm die Kobolde beim Bemalen der Eier? Ich habe dem Weihnachtsmann in seiner Werkstatt geholfen! Vielleicht soll ich dem Osterhasen auch helfen.“Wir wissen nicht, wo die Werkstatt ist. Außerdem erzähle ich Nepomuck, dass ich letztes Jahr beobachtet habe, wie Vater die Eier im Garten versteckt hat. „Nun, sicher weil der Osterhase das nicht alles allein geschafft hat“, erklärt mir der kleine Kobold. Den Glauben an so eine schöne Sache wie den Osterhasen will Nepomuck sich nicht gleich wieder nehmen lassen. Und auch die Zwillinge behaupten, den Osterhasen schon gesehen zu haben. Nepomuck verschwindet jetzt immer öfter und kehrt erst zum Abendbrot zurück. Vielleicht sucht er den Osterhasen und seine Werkstatt. Vielleicht lockt ihn aber auch nur die laue Frühlingsluft in die Wälder. Schließlich ist er ja ein Wald- und Wiesenkobold und kein Hauself, oder? In der Woche vor Ostern bläst Vater Eier aus, und ich darf sie mit Oma und Mama vorsichtig bemalen. Max und Lily dürfen nur hartgekochte Eier bemalen, sie sind zu tollpatschig. Max hat schon ein ausgeblasenes Ei in seiner fetten Hand zerdrückt. Nepomuck kommt und malt wahre Kunstgemälde auf die ausgeblasenen Eier. Er hat sich aus dünnen Pinselhaaren und einem Zahnstocher einen eigenen kleinen Pinsel gebastelt.Wir schmücken das Haus mit frischen Blumensträußen und grünen Girlanden und sind pünktlich fertig. Ostern kann kommen. Am nächsten Morgen weckt Nepomuck uns in aller Früh. Er legt den Finger an die Lippen und bedeutet uns ruhig zu sein. Dann winkt er uns zum Küchenfenster. Ich spähe vorsichtig hinaus in den Garten und sehe gerade noch etwas mit langen braunen Ohren hinter dem Zaun verschwinden. Im Gras steht ein kleiner Korb mit bunten Eiern...Wie es weitergeht und noch mehr Geschichten über Nepomuck könnt ihr in dem Buch NEPOMUCKS ABENTEUER nachlesen.Jetzt beim Buchhändler Ihres Vertrauens, im Online-Buchhandel oder direkt beim Karina-Verlag!Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeDieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.Leserstimmen:„Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde“ von Christine Erdic war für mich wie eine Reise in eine andere kleine fantastische Welt. Hauptsächlich sind die Geschichten an Kinder gerichtet, doch kann ich als Erwachsener mit dem Hang zum Träumen definitiv sagen, dass sie auch mich begeistert haben. Durch die liebevollen und detailreichen Be- und Umschreibungen, konnte ich mir die kleinen Welten und Wesen sehr gut vorstellen und in die jeweilige Geschichte eintauchen.Jede Geschichte ist außerdem noch mit einer kleinen Zeichnung versehen, die in der Printausgabe als Ausmalbilder für Kinder dienen.Besonders gefallen haben mir die Geschichten Flügel für Lavarisa & Die Regenbogenbrücke.In der Geschichte Flügel für Lavarisa geht es um eine kleine Fee, die Gutes tun muss damit ihr Flügel wachsen können. Nicht alles geht glatt, doch mit ein bisschen Hilfe findet auch die kleine Elfe ihren Weg und ihren rechten Platz. Besonders gefallen hat mir hier, dass die Geschichte auch für kleine Leser ganz deutlich macht, dass jeder seine ganz eigenen Begabungen und seinen Platz in der Welt hat.Die Regenbogenbrücke ist eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem neugierigen Einhorn, das wieder nach Hause finden muss und einem behinderten Mädchen. Hier wird deutlich, dass es immer etwas gibt, so schlimm die Situation oder der Lebensumstand auch ist, an dem man sich festhalten und an das man glauben kann.Mein Fazit:Zauberhafte Geschichten für große und kleine Leser, ich werde die Geschichten ganz sicher noch des öfteren lesen!Jetzt beim Buchhändler Ihres Vertrauens und im Online-Buchhandel!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Leserstimmen:Dieses Kochbuch ist etwas ganz Besonderes und nicht nur für Fans des "Kleinen Volkes" geeignet. Schon immer habe ich mich gefragt, wie ich den Kindergeburtstag meiner Kinder zu einem tollen Ereignis gestalten kann. Gestern hat meine Enkelin ihren 4. Geburtstag gefeiert und nach Anleitung aus diesem Buch wurde das Fest für alle geladenen Gäste zu einem Höhepunkt. Die Kinder haben sich verkleidet, danach habe ich aus dem Buch Nepomucks Abenteuer vorgelesen und die Gerichte aus der Koboldküche haben allen gemundet. Wer konnte bisher z.B. Baumscheiben oder Kobolds Goldtaler verspeisen oder Punsche für kleine Kobolde und Popcornzauber auf Eis genießen? Die Erwachsenen waren begeistert von einer Waldbeerentorte und vernaschten sogar Nepomucks Schokolöffel. Dieses Kochbuch kann ich allen empfehlen, die ihre kleinen und großen Gäste ebenfalls überraschen wollen.Jetzt beim Buchhändler Ihres Vertrauens und im Online-Buchhandel!



