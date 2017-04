Spaghetello - Das weltweit erste Spaghetti Fondue

(fair-NEWS)

Spaghetello - Die Weltneuheit!„Ein Fest für Augen und Gaumen“„Viva Italia!“ - dabei denken wir an Sonne, blaues Meer, mediterrane Gelassenheit und natürlich auch an italienische Gepflogenheiten. Doch nichts steht wohl so sehr für „Dolce Vita - Made in Italy“ wie die italienische Esskultur.Pizza, Pasta und jetzt „Spaghetello“Ein Kopf an Kopf Rennen liefern sich die Spaghetti-Konzerne um die Gunst der Nudelfans in Deutschland. Wer ist nicht davon überzeugt, dass ein bisschen italienisches Flair das Leben liebenswerter macht?Und jetzt gibt es Spaghetello, das erste „Spaghetti-Fondue“.Stilvolles Design aus Edelstahl soll künftig neues italienisches Essambiente auf die Tische bringen. Die Funktion ist äußerst simpel aber gut durchdacht. In den großen Tiegel werden die gekochten Spaghetti gefüllt.Das Fassungsvermögen liegt bei 500 bis 700 g.Die drei kleinen Tiegel können mit verschiedenen Saucen, wie Sahne-Lachs-, Gorgonzola-, Tomaten/Basilikum- oder Champignon-Sahnesauce gefüllt werden, wobei auch andere kreative Rezepte mitgeliefert werden. Die Tiegel befinden sich in einem Wasserbad, das durch ein Stövchen heiß gehalten wird. Was bleibt, um dieses neue Essgefühl zu genießen, ist den richtigen musikalischen Hintergrund zu wählen, Caruso oder Pavarotti, das bleibt jedem selbst überlassen.Wir sind auf der Suche nach Redaktionen und/oder Blogger/innen die daran interessiert sind, als eine/r der Ersten über diese Weltneuheit mit einem redaktionellen Beitrag zu berichten.Ihre Leser werden es Ihnen danken. Gleichzeitig unterstützen Sie ein junges Start-Up-Unternehmen.Bei Interesse erhalten Sie weiterführende Informationen und auf Wunsch einen professionell gedrehten Film über die Entstehung der Idee, des Prototypen und über die Erfinder und Gründer.Gern steht Ihnen der junge Unternehmer Raffael Cataldi für Fragen und Antworten zur Verfügung.Mehr Informationen über Spaghetello erhalten Sie auf der Website www.spaghetello.com



Bildinformation: Spaghetello - Das weltweit erste Spaghetti Fondue