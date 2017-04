„Create your best“ mit cerascreen®

(fair-NEWS)

Köln/Schwerin im April 2017. Auch in diesem Jahr erleben Besucher – voraussichtlich über 150.000 – vom 6. bis zum 9. April wieder die neuesten Trends in Sachen Fitness, Wellness und Gesundheit bei der FIBO 2017. Zum ersten Mal präsentiert sich die cerascreen GmbH nicht nur den Fachbesuchern in Halle 7 am Stand D45, sondern ist auch mit einem Stand für Privatbesucher im Bereich FIBO Power vertreten. Unter dem eigens für die Messe kreierten Motto „create your best“ haben Besucher die Möglichkeit, in Halle 10.01 am Stand P08 einen 3-D-Bodyscan zu gewinnen. Aus diesem wird dann ein animiertes Video erstellt, das die Besucher anschließend in den sozialen Netzwerken teilen können. „Die Idee des Mottos ist eng mit unserer Unternehmensphilosophie verbunden. Mit unseren Selbsttests für zu Hause unterstützen wir gesundheitsbewusste und sportbegeisterte Menschen bereits dabei, ihr Training effektiver zu gestalten. Anhand des 3-D-Scans werden körperliche Veränderungen zudem auch äußerlich sichtbar gemacht. Bei einem Folgescan, beispielsweise auf der FIBO 2018, können die Trainierenden dann ihre Trainingserfolge in Form von Muskelaufbau und Fettabbau klar erkennen“, erklärt Olaf R. Schneider, Geschäftsführer der cerascreen GmbH. Zu dem umfangreichen Portfolio an Selbsttests für zu Hause von cerascreen® gehört unter anderem ein Protein-Test. Hierbei testet ein Labor das Blut nach der einfachen Entnahme auf Unverträglichkeiten gegen die 16 häufigsten tierischen und pflanzlichen Proteinquellen. Auf Basis dieses Ergebnisses erstellt cerascreen® dann eine Empfehlung zur Proteinversorgung, die auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist und so jeden dabei unterstützt, durch eine entsprechende Ernährung das Beste aus sich herauszuholen.Weitere Informationen unter www.cerascreen.de und http://create-your-best.com/