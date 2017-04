Erstes Travel24 Hotel in Leipzig als Forward Deal an die VICUS GROUP AG veräußert

(fair-NEWS)

Die in Leipzig ansässige Travel24.com AG hat das erste Travel24 Hotel im ehemaligen Ringmessehaus in Leipzig an die VICUS GROUP AG veräußert. Der Kauf erfolgte als Forward Deal und wird in Form eines Share Deals abgewickelt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.In unmittelbarer und hervorragend sichtbarer Zentrumslage befindet sich die Baustelle der Landmark-Immobilie des zukünftigen Travel24 Hotels in Leipzig. Die Travel24.com AG in Leipzig hat die Objektgesellschaft an die VICUS GROUP AG im Rahmen eines Share Deals veräußert. Der tatsächliche Vollzug der Transaktion ist – Forward-Deal-typisch – an die Erfüllung sämtlicher ggfls. vorhandener behördlicher Auflagen sowie an die auflagenfreie Übernahme des Objektes durch die Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH als Hotelbetreiber mit der wirksamen Inbetriebnahme als bundesweit erstes Travel24 Hotel gebunden. Aktuell befindet sich das Objekt kurz vor Fertigstellung. Alle Projektbeteiligten gehen daher von einer reibungslosen Vertragsabwicklung und Eröffnung des Hotels Mitte 2017 aus.Das ursprünglich als Messehaus genutzte Objekt mit seiner denkmalgeschützten Fassade wurde um einen Neubau mit Tiefgarage erweitert. Somit entspricht der Komplex modernsten Anforderungen an ein Budget-Designhotel. Aufgrund der jahrelangen Tätigkeit der handelnden Personen im Bereich der Expansion und Entwicklung von Budgethotels bei einem international agierenden Hotelkonzern, konnten in die Konzeptionierung der 170 Zimmer sowie der Aufenthalts- und Sozialbereiche umfangreiche Erfahrungen im Best Practice-Ansatz eingebracht werden.Zimmer für das erste Travel24 Hotel können ab sofort unter hotel-travel24.com für Anreisen ab dem 01. Juli 2017 gebucht werden.Leipzig, den 04.04.2017



Bildinformation: Außenansicht Travel24 Hotel Leipzig (Urheber Travel24.com AG)