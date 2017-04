Facettenreiches Deutschland

(fair-NEWS)

Natursportmöglichkeiten, gutes Esen, historische Stätte, Kulturgüter und traditionsreiche Weinstuben lasen zu einem Kurzurlaub abseits der touristische Pfade ein.Natur, traditionsreiche Orte, diverse Sportmöglichkeiten und günstige Preise: Deutschland verblüfft mit einem ungewöhnlichen Angebote an ReisezielenEs muss nicht immer das Bundesland Bayern sein - mit seinen schneebedeckten Alpen, unzähligen Skimöglichkeiten und dem Schloss Neuschwanstein. Rund 550 Kilometer nordwestlich, zwischen der Landeshauptstadt Bonn und Bad Honnef, liegt das Siebengebirge in NRW – Stereotyp für die Rheinromantik mit seinem Wahrzeichen Drachenfels, dem neugotischen Schloss Drachenburg und den traditionsreichen Weinstuben.Sanfte Hügel, 48 Orchideenarten und grüne Wiesen das Biosphärenreservat Rhön verspricht viel Natur und ist der ideale Ort für die Sommerferien. Wandern, Radwandern und gutes Essen – alles das bietet das Saarland. Ebenso Natursportler finden im Bliesgau abwechselungsreiche Routen vor. Mit rund 1200 Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten gilt das mittelalterliche Quedlinburg als die reizvolle Destination des Fachwerkbaus.Feinsandige Strände, verträumte Leuchttürme, schilfgedeckte Landhäuser in romantischer Natur bietet die Ostseeküste. Traditionsreiche Seebäder laden zu einem Strandurlaub ein - nicht nur im Sommer. Etwas weiter westlich - bei steifer Brise gibt es ein Peeling an der Nordsee umsonst. Für Wellnessliebhaber eröffnen Strandsaunen innerhalb der Saison.Die Hauptstadt Berlin ist von enormer Bedeutung für die deutsche Geschichte. Das Brandenburger Tor ist das Wahrzeichen der Stadt und ein beliebter Treffpunkt bei diversen Feierlichkeiten.Wanderfreunde sind begeistert von der Landschaft in der Sächsischen Schweiz und machen anschließend oftmals einen Abstecher nach Dresden, um sich die Semperoper und andere Highlights in der Metropole an der Elbe anzuschauen.Wegen der Vielfalt an Landschaften und Sehenswürdigkeiten ist Deutschland eins der interessantesten Reiseziele für einen Kurzurlaub.