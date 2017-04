(fair-NEWS)

Die dIRE sTRAITS sind mehr als nur eine Band. Sie sind eine Legende der modernen Musikgeschichte aus den Jahren 1978 bis 1991.bROTHERS iN bAND ist ebenfalls mehr als nur eine Tribute-Band wie jede andere – sie spielen auf so hohem Niveau, das selbst Guy Fletcher (Keyborder der dIRE sTRAITS) sie mit dem Original verwechselte: „Sie spielten ‘Why Aye Man‘ und ich muss sagen, dass ich dachte es wäre eine Aufnahme von uns.““THE LAST NIGHT OF dIRE sTRAITS PERFORMED BY BROTHERS IN BAND“ ist eine stilvoll- konzipierte Show, die das letzte Livekonzert in Zaragoza/Spanien von 1992 zurück auf die Bühne holt. Sie beendeten mit diesem Konzert nicht nur ihre Welttournee sondern auch ihre musikalische Laufbahn.Mark Knopflers Spieltechnik war das Markenzeichen der dIRE sTRAITS und so ist es auch bei Oscar Rosende, dem Bandleader der bROTHERS iN bAND. Seine Stimme und ganz besonders seine Art Gitarre zu spielen zeigen uns den Mark Knopfler aus den 80er und 90er Jahren. Dessen komponierte Melodien wurden Teil unseres Lebens und die Geschwindigkeit seiner Hände überraschte genauso wie seine Spielweise der Gitarre.Genauso wichtig wie Oscar Rosende ist auch die spektakuläre Band, welche die Show unterstützt. Neun Musiker stehen auf der Bühne und erinnern an die Darbietung der dIRE sTRAITS: rhythmische Gitarre, elektronischer Bass, zwei Keyboard-Spieler, Schlagzeuger, Saxophonisten und eine sehr spezielle Pedal-Steel-Gitarre.Erleben Sie in “ THE LAST NIGHT OF dIRE sTRAITS PERFORMED BY BROTHERS IN BAND“ die Kultband zurück auf der Bühne - dIRE sTRAITS reloaded!Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie versandkostenfrei unter www.lastnightofdirestraits.de und 0365/5481830.Sichern Sie sich bis zum 17.04.2017 exklusiv Ihren 15%-Osterrabatt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter der 0365/5481830.VIP-ArrangementsIn jeder deutschen Tourneestadt stehen jeweils 16 limitierte VIP-Arrangements zurVerfügung (nur auf www.resetproduction.de zu buchen!).Diese beinhalten:Sie werden separat eingelassen und wir kümmern uns kostenlos um die Aufbewahrung Ihrer Garderobe. Ihr „VIP“-Pass mit Lanyard zeichnet Sie als unseren ganz besonderen Gast aus. Von unserer Hostess werden Sie dann zu ihrem Platz begleitet. Dort verwöhnen wir Sie mit einem Willkommens-Getränk. Vor dem Showstart werden Sie exklusiv unsere Künstler treffen. Kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Neben einem von allen Künstlern für Sie handsignierten Tourplakat haben wir auch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet.Aufpreis zum regulären Ticket € 29,90, erhältlich in jeder Kategorie.Tourneeveranstalter: www.resetproduction.de , Tel. 0365 - 54 81 83-0ErmäßigungenKinder von 7-12 Jahren € 10.00 ermäßigt je TicketGruppen ab zehn Personen € 5.00 ermäßigt je TicketTermine:*Baden-Württemberg28.04.2017 Mannheim CapitolBerlin09.05.2017 Berlin tempodromBremen22.04.2017 Bremen Musical-TheaterHessen03.05.2017 Limburg Josef-Kohlmaier-HalleNiedersachsen20.04.2017 Oldenburg Weser-Ems Halle / Kongresshalle21.04.2017 Aurich Stadthalle05.05.2017 Einbeck Bendow-TheaterNordrhein-Westfalen23.04.2017 Ibbenbüren Bürgerhaus25.04.2017 Lünen Heinz-Hilpert-Theater02.05.2017 Bergisch Gladbach Bürgerhaus Bergischer Löwe04.05.2017 Paderborn PaderhalleSachsen11.05.2017 Dresden Alter Schlachthof12.05.2017 Zwickau Konzert- und Ballhaus "Neue Welt"14.05.2017 Freiberg Konzert- und Ballhaus TIVOLISachsen-Anhalt10.05.2017 Lutherstadt Wittenberg StadthausThüringen06.05.2017 Weimar Weimarhalle07.05.2017 Greiz VogtlandhalleLuxemburg27.04.2017 Echternach(Luxemburg) TRIFOLION*Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; Termine teilweise noch nicht im Vorverkauf



Bildinformation: THE LAST NIGHT OF dIRE sTRAITS performed by bROTHERS iN bAND