Die neue Hallux-Frühjahrskollektion von Avena - weil auch sensible Füße modische Wegbegleiter brauchen

Niemand würde freiwillig den ganzen Tag eine zu enge Jeans tragen oder einen BH in der falschen Größe, der spannt und zwickt. Warum dann sensible Füße in ungeeignete Schuhe zwängen? Viele Frauen, die unter Fußfehlstellungen wie Hallux valgus leiden – und das sind allein in Deutschland rund 14 Millionen Betroffene – tun das aus einem Mangel an schönen und gleichzeitig bequemen Schuh-Alternativen. Dabei wollen sie nur eines: Schmerzfrei und trotzdem modisch das neue Sommer-Outfit ausführen. Das Ziel von Avena ist es, diese Lücke zu schließen und zu zeigen, dass Hallux-Schuhe nicht nur herrlich angenehm zu tragen sind, sondern dabei auch toll aussehen können. Das Ergebnis ist die neue Frühjahrskollektion – selbst Frauen die nicht unter Hallux vaglus leiden werden hier garantiert fündig.Bequem und farbenfroh: Avena präsentiert in seiner neuen Hallux-Schuhkollektion modische Ballerinas, Sneaker, Pumps und Sandaletten. Alle Schuhe verfügen über besonders weiches und elastisches Leder, das sehr dehnfähig ist und sich dadurch individuell an den Fuß anpasst. Dank der unsichtbaren Stretch-Zonen im Vorfußbereich haben die Zehen und der Fußballen zudem viel Platz. Die Kollektion ist für Frauen geeignet, die Probleme mit Hallux valgus oder Hammerzehen haben, aber auch für Frauen mit sensiblen Füßen, die gerne besonders bequeme Schuhe tragen. Von außen ist der besondere Komfort nicht zu sehen.Wer erfahren möchte, ob er an einem Hallux valgus, auch Ballenzeh genannt, leidet, kann unter www.avena.de/service-hallux einen Quick-Check machen und findet zudem die wichtigsten Keyfacts zum Thema auf einen Blick.Über AvenaDer Gesundheitsversand Avena ist seit über 15 Jahren erfolgreich in Deutschland tätig. Für mehr Wohlbefinden und Lebensqualität bietet Avena seinen Kunden bewährte und innovative Produkte, die das Leben angenehmer machen, Körper und Seele gut tun und zu Lebensfreude und Wohlgefühl beitragen. Bequem-Schuhe, hochwertige Wäsche zum Wohlfühlen und Kleidung mit viel Komfort finden sich ebenso wie praktische Alltagshelfer. Dabei stehen Qualität und Service an erste Stelle. Das komplette Avena Angebot finden Sie unter www.avena.de



Bildinformation: Die neue Hallux-Frühjahrskollektion von Avena - weil auch sensible Füße modische Wegbegleiter brauchen