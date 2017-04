Neue Partnerschaft zwischen Three Group und Cisco Jasper für IoT-Konnektivität

(fair-NEWS)

München, 5. April 2017 – Durch eine Partnerschaft mit Cisco Jasper wertet Three Group, ein Unternehmen des CK Hutchison Konzerns, seine Fähigkeiten für den globalen IoT (Internet of Things)-Markt auf. Unternehmenskunden von Three Group verfügen ab Mitte 2017 durch Nutzung der leistungsfähigen Connectivity-Management-Plattform Control Center von Cisco Jasper über erweiterte Möglichkeiten zur Einführung von IoT-Services. Dabei können die Kunden auf lokaler Ebene über die nationalen Netze von Three Group auf Control Center zugreifen. Für globale Kunden ist der Zugang auf Control Center über Hue möglich, den für Mobilservices zuständigen Geschäftsbereich von Three Group.Three Group, ein Unternehmen des CK Hutchison Konzerns, bedient über 80 Millionen Kunden auf drei Kontinenten in Netzen, die für den schnellen mobilen Datenverkehr ausgelegt sind. Für Three Group stellt diese neue Partnerschaft einen wichtigen Schritt dar, um seine Möglichkeiten im wachstumsträchtigen IoT-Markt zu erweitern. Das Unternehmen baut sein globales Angebot von schnellen Mobilnetzen dabei zum Vorteil des IoT-Marktes aus.Für schnelles IoT ausgelegt„Schnelligkeit, Flexibilität und Kontrolle spielen eine zentrale Rolle für den Einsatz vernetzter Geräte in globalem Maßstab“, erklärt Jarrod Nink, CEO von Hue. „Durch unsere globale Präsenz mit schnellen Mobilnetzen und durch die leistungsfähige Plattform von Cisco Jasper, erhalten unsere Kunden einen Vorsprung im IoT-Markt für die nächsten Jahre. Diese Partnerschaft positioniert Three im Herzen des globalen IoT-Marktes und bietet ein enormes Potenzial für unsere Unternehmenskunden.“50 der weltgrößten Autohersteller nutzen Control Center für Connected-Car-ProjekteThree Group beobachtet in allen Märkten eine bedeutende Nachfrage nach der Control Center Platform, insbesondere in den folgenden Segmenten: Connected Car – Connected-Car-Initiativen ermöglichen es Autoherstellern weltweit nicht nur ihre Fahrzeuge in vernetzte Zentralen zu verwandeln, sondern auch Leistungen zur Verbesserung des Fahrerlebnisses zu realisieren, neue Umsatzquellen zu erschließen und wertvolle Forschungs- und Entwicklungsinformationen über die Fahrzeug-Performance zu liefern. Im Zuge der Weiterentwicklung des Marktes für autonome Fahrzeuge werden zuverlässige automatisierte Kommunikationsverbindungen eine wichtige Rolle für die laufende Service-Bereitstellung spielen. Cisco Jasper kann auf eine lange Tradition im Connected-Car-Markt zurückblicken: 50 der weltgrößten Autohersteller setzen Control Center bereits für ihre Connected-Car-Projekte ein. Gebäudesicherheit und -automatisierung – Konnektivität verändert die Art und Weise der Interaktion mit Gewerbe- und Wohnimmobilien, macht diese effizienter, sicherer und passt sie besser an die Bedürfnisse an. Services, die diese Ergebnisse möglich machen, haben Erfahrungen und Erwartungen verändert und werden immer wichtiger. Je mehr Wert auf diese Services gelegt wird, desto wichtiger wird die Konnektivität. Daher vertrauen so viele der größten Anbieter von Lösungen für Gebäudesicherheit und -automatisierung der von Cisco Jasper angebotenen Plattform. Transport und Logistik – IoT ist ein wichtiger Enabler für die Optimierung und Automatisierung von Transport- und Logistikunternehmen. Mit Echtzeit-Ortungsdarstellungen und umfassenden historischen Daten unterstützt die Control Center Platform von Cisco Jasper Unternehmen dabei, die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeugflotten zu verbessern. Zudem optimiert sie die betriebliche Effizienz am Ausgangs- und Bestimmungsort, sowie während des Transports.Über den Kommunikationssektor hinaus ist CK Hutchison weltweit in Häfen, im Einzelhandel, im Infrastrukturbereich und in der Energietechnik tätig. In diesen Sektoren erleben IoT-Services einen raschen Aufschwung, um Betriebsfunktionen und die Gewinnung wertvoller Informationen zu optimieren.IoT ohne GrenzenAls weltweiter Marktführer ist Control Center von Cisco Jasper die bevorzugte IoT Connectivity Management Platform für über 9.000 Unternehmen. Control Center ermöglicht es diesen Unternehmen, ihre IoT-Services schnell und effizient einzuführen, zu managen und kommerziell zu nutzen. Gleichzeitig wird den Unternehmen die nötige Flexibilität geboten, diese IoT-Services weltweit zu skalieren, um die veränderlichen Anforderungen und Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen.„Innovative Unternehmen in allen Branchen setzen heute schon Control Center ein, um die IoT-Erfahrungen ihrer Kunden aufzuwerten und neue, nachhaltige Umsatzquellen zu generieren“, erläutert Kalle Ward, Managing Director EMEAR, IoT Cloud bei Cisco Jasper. „Cisco Jasper schafft seit mehr als zehn Jahren die Grundlagen für diese realen IoT-Erfolge. Unsere Connectivity Management Platform hilft Unternehmen, die Realisierung ihrer IoT-Services weltweit zu automatisieren und zu managen. Wir freuen uns, dass Three Group mit seinen für die Datenübertragung ausgelegten schnellen Mobilnetzen und seiner internationalen Präsenz sich für Cisco Jasper als Partner für die Realisierung problemloser IoT-Lösungen entschieden hat.“



Bildinformation: Logo Cisco Jasper