Majestic Princess auf Jungfernfahrt

München – Zu ihrer sechstägigen Jungfernfahrt aufgebrochen ist am Dienstagabend (4. April) die Majestic Princess. Von Civitavecchia (Rom) aus nahm der jüngste Spross der amerikanischen First-Class-Reederei Princess Cruises zunächst Kurs auf Montenegro. Ein weiteres Premieren-Ziel wird die griechische Insel Korfu sein.In den kommenden Wochen startet der Neubau zu weiteren, verschieden langen Mittelmeer-Kreuzfahrten. Abfahrtshäfen sind dabei Rom, Barcelona sowie Athen. Am 14. Mai geht es dann in mehreren Etappen in Richtung des neuen Heimathafens Shanghai.Die Majestic ist das 18. Schiff der Princess-Flotte und das dritte der Royal-Klasse, die 2013 mit der Indienststellung der Royal Princess ihr Debüt feierte. 2014 folgte die Regal Princess.Den 3.560 Passagieren des 330 Meter langen Cruisers stehen 1.780 Kabinen und Suiten zur Verfügung, davon sind 38 barrierefrei.Weitere Informationen und Buchung im Reisebüro sowie auf www.princesscruises.de Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *******************************Über Princess CruisesPrincess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte gestoßenen Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.



Bildinformation: Die Majestic Princess auf See