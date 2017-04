Göttinger Messtechniksymposium am 14. Juni 2017

(fair-NEWS)

Das diesjährige Messtechniksymposium zeigt erneut die große Rolle messtechnischer Lösungen in der Prozessoptimierung und Prozesskontrolle. Auf dieser Herausforderung für die Entwicklung und Produktion liegt der Fokus zweier Vortragsstränge.• Effizienzsteigerung durch GPS• Kamera- und SensortechnikIm ersten Strang geht es um die Effizienzsteigerung durch GPS (Geometrical Product Specifications). Diese befasst sich mit der Tolerierung der Geometrie von Werkstücken. Die Veröffentlichung der vorläufigen Endfassungen dieser Norm ermöglicht es allen Mitarbeitern aus Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung, sich ein genaues Bild darüber zu verschaffen, welche Arbeitsanforderungen in Zukunft erfüllt werden müssen.Der zweite Strang beinhaltet die Kamera- und Sensortechnik, da mit optischen Sensoren und Kameratechnik neue Messtechnologien in den Produktionsprozess Einzug halten, die es ermöglichen, berührungslos zu messen, digital und schnell, in 2D wie 3D. Aufgezeigt werden vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl von Kamerasystemen und welche Leistungsparameter entscheidend sind, um die Ansprüche an Genauigkeit und Einsatzzwecke zu erfüllen.Außerdem wird erstmalig ein Vertriebstraining angeboten. Angesprochen sind hier Ingenieure/innen oder Techniker/innen, die ihren Erfolg beim Vertrieb technischer Produkte und Dienstleistungen steigern wollen.Anmeldungen bitte an die Measurement Valley Geschäftsstelle, bis zum 28. April eingehende Anmeldungen erhalten einen Frühbucherrabatt von 25 %.



