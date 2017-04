DSV startet Betrieb von dm-Volumenverteilzentrum in Peine

(fair-NEWS) Bremen/Peine, 05. April 2017. In Peine betreibt DSV ab sofort das deutschlandweit siebte Volumenverteilzentrum für dm-drogerie markt. Der dänische Transport- und Logistikdienstleister erweitert damit das Netzwerk seines langjährigen Kunden um einen weiteren Standort.



Südöstlich der Stadt Peine erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 54.000 m² ein neues dm-Volumenverteilzentrum, das ab sofort für die Lagerung, Kommissionierung und den Versand von Drogerieartikeln genutzt wird. Im Juni 2016 starteten die Bauarbeiten für den modernen Logistikkomplex, die wie geplant Ende 2016 abgeschlossen werden konnten. Nach Fertigstellung des Innenausbaus wird das Verteilzentrum nun sukzessive in den Vollbetrieb hochgefahren – DSV Stuttgart GmbH & Co. KG ist Mieter der Immobilie. Derzeit stellt DSV die bundesweite Versorgung der über 1.800 dm-Märkte aus den von dm-drogerie markt und DSV betriebenen Verteilzentren sicher. Dafür werden an einem durchschnittlichen Tag mehr als 10.000 Paletten in über 1.000 Lkws auf den Weg gebracht.



Siebtes Volumenverteilerzentrum

Peine erfüllt in Bezug auf eine hochwertige Abwicklung des Lagergeschäfts die strategischen Anforderungen von dm-drogerie markt und ermöglicht kürzere Transportwege in das norddeutsche Filialnetz. Eine sehr gute Verkehrsanbindung zur A2 sorgt für eine schnelle Belieferung der dm-Märkte. DSV erhielt große Unterstützung bei der Grundstücksuche und der Bearbeitung der Baugenehmigung durch die Stadt Peine. Der ca. 10 Mio. Euro teure Neubau verfügt über eine 22.000 m² große Halle und ist bereits das siebte Volumenverteilzentrum neben den bisherigen Standorten in Weilerswist, Vaihingen, Bochum, Langenbach, Gernsheim und Leipzig. Täglich sollen im Peiner Lager rund 1.000 Paletten angeliefert, eingelagert, kommissioniert und in die dm-Märkte der Region versandt werden. Das neue Logistikzentrum bietet Platz für bis zu 80 Beschäftigte.



Langjährige Zusammenarbeit

Gerade erst im April 2016 verlängerten DSV und dm-drogerie markt die seit 30 Jahren bestehende Zusammenarbeit in der nationalen Belieferung der dm-Märkte in Deutschland um weitere fünf Jahre. Europas größtes Drogerieunternehmen und der dänische Transport- und Logistikdienstleister bestätigen mit dem neuen Verteilerzentrum in Peine einmal mehr ihre strategische Partnerschaft.