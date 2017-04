CityFibre wählt Coupa Cloud-Platform für Business Spend aus

(fair-NEWS)

München – 5. April 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Ausgabenmanagement, hat heute bekannt gegeben, dass der führende britische Anbieter von alternativen digitalen Infrastrukturen, CityFibre, die Coupa-Beschaffungs, -Rechnungstellungs, -Vertrags-Management und Reisekosten-Management Software ausgewählt hat, um die eigenen Finanzprozesse zu digitalisieren und um das Ausgaben-Management effizienter zu managen.Das schnell wachsende Geschäftsfeld von CitiyFibre, verbunden mit der Notwendigkeit, die wachsende Kundennachfrage zu bewältigen, veranlasste das Unternehmen zur Implementierung einer neuen, einheitlichen Ausgaben-Plattform welches auf das bereits bestehende Finanzsystem aufsetzt. Nach einer umfangreichen Analyse verschiedenster Anbieter wählte CityFibre die Cloud-Plattform von Coupa aus, unter anderem aufgrund der hohen Anwenderfreundlichkeit, der leichten Konfigurierbarkeit und der Skalierbarkeit der 100%igen Cloud-Plattform von Coupa."Nachdem wir uns den Markt ausführlich angesehen haben, um noch weitere Lösungen mit in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen, haben wir festgestellt, dass die Coupa-Lösung für unser Geschäft perfekt geeignet ist. Die Coupa-Plattform bietet uns nicht nur die volle Kostenkontrolle, sondern auch die Unternehmenskultur von Coupa und der Fokus, Kunden einen Mehrwert zu bieten, passt genau zu unserer Geschäftsauffassung", sagte Peter Murray, Finanzberater bei CityFibre. "Mit der Implementierung der Coupa-Software senden wir unseren Investoren das Signal, dass wir es mit der Weiterentwicklung unseres Unternehmens ernst meinen."Coupa hilft bei der Automatisierung der Finanzprozesse bei CityFibre und gibt damit Mitarbeitern zusätzliche Zeit, welche für wichtigeren Aufgaben eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann auf dieser Basis die Beschaffungsfunktion mit den wichtigsten Geschäftszielen abgestimmt werden, was zu Kosteneinsparungen im gesamten Unternehmen führt.Als führender alternativer digitaler Infrastrukturanbieter in Großbritannien konzentriert sich CityFibre darauf, sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor mit Best-in-Class-Konnektivität zu versorgen. Das Unternehmen unterhält in Großbritannien in 41 Städten Glasfasernetze, die 28.000 öffentlichen Websites, 7.800 mobile Masten, 280.000 Unternehmen und 4 Millionen Häuser versorgen.Alex Kleiner, Geschäftsführer bei Coupa EMEA, hob hervor, dass CityFibre dank der Auswahl von Coupa seine Aufmerksamkeit der Modernisierung der Prozesse im Bereich Geschäftsausgaben widmen kann und Mitarbeiter mehr Zeit auf andere geschäftskritische Bereiche des Unternehmens verwenden können.



Bildinformation: Logo coupa