neues Portal für Reisen und Urlaub

Der Reiseveranstalter ITI-HOLIDAY stellte am 01. April 2017 sein neues Reiseportal online. Die Auswahl bei den angebotenen Reisen reicht von A wie Abenteuerreisen, über E wie Erholungsreisen, R wie Rundreisen und S wie Städtereisen bis Z wie Zypern-Reisen.Zum leichteren Auffinden der Reiseangebote auf der Webseite Reise-ITI.de können die Besucher die Schnellsuche nutzen. Zudem stehen auf der neuen Webseite von ITI-HOLIDAY Vergleichs-Portale für die Flug-Suche und Hotel-Suche zur Verfügung, welches besonders individuell Reisende interessieren dürfte, da es hier ebenfalls eine Bestpreis-Garantie gibt.Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Spezial-Reiseveranstalter für Vietnam, Laos und Kambodscha auch auf dem neuen Reiseportal den geführten Motorradtouren in Vietnam. Diesem Thema wurde eine extra Seite gewidmet, auf welcher dieses Angebot im Überblick vorgestellt wird.Die Idee zu ITI-HOLIDAY, dem Online-Reisebüro für Reisen in Vietnam, Laos und Kambodscha entstand 2007 mit dem Ziel preiswerte individuelle Reisen und fairen Service für den europäischen und hier besonders für den deutschsprachigen Markt in die Regionen Asiens anzubieten. Entstanden ist ein international tätiger Spezial-Reiseveranstalter mit umfassendem Service für Reisende in Südostasien und Indochina. Seit 2008 sind wir am europäischen Reisemarkt tätig und erfreuen uns wachsender Kundenzahlen und Beliebtheit. Wir legen größten Wert auf Kundenzufriedenheit, Service, faire Preise und greifen dabei auf die langjährigen Erfahrungen von ITI-HOLIDAY in Asien zurück. Unsere starke Gemeinschaft von lokalen Reiseveranstaltern macht es möglich.Wir lassen Ihre Reise-Träume Wirklichkeit werden!01.04.2017: Heiko Grimm / ITI-HOLIDAY



Bildinformation: das neue Reiseportal © ITI-HOLIDAY