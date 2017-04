Coupa kündigt das zum dritten Mal stattfindene European Executive Symposium in London an

(fair-NEWS)

München – 5. April 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend-Management, hat bekannt gegeben, dass das dritte jährlich stattfindene European Executive Symposium am Donnerstag, den 6. April 2017, in „The Brewery“ (London) stattfinden wird.Das Symposium ermöglicht es den Kunden von Coupa, ihren Erfolg zu präsentieren und sich mit den anderen Teilnehmern zu vernetzen. Geschäftsführer und Business Leader können sich über die steigende Bedeutung, die der Digitalisierung von Geschäftsausgaben zukommt, informieren – welche dazu beitragen Transparenz, Kontrolle und Compliance zu erhöhen.Das Symposium ist eine kundenorientierte Veranstaltung, welche die einheitliche Plattform von Coupa für Geschäftsausgaben, Beschaffung, elektronische Rechnungsstellung, Compliance sowie Reise- und Kostenmanagement illustriert.Coupa-Kunden wie CityFibre, Aon, AMS-IX und Sanofi werden an einem Kundengespräch teilnehmen und ihre Erfahrungen aus erster Hand mit Coupa diskutieren. Dazu zählt etwa wie die Transformation der Geschäftsprozesse, die in den jeweiligen Unternehmen von statten ging. Daneben präsentiert Coupa mit Spend360 seine erst kürzlich erworbene Analyse & Benchmark Lösung welche mit künstlicher Intelligenz- und maschinellen Lerntechnologien arbeitet und führt das Einsatzspektrum anhand praktischer Beispiele vor.Sehen Sie bitte hier die vollständige Agenda des Coupa European Executive Syposium



Bildinformation: Logo coupa