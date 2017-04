10 Top Sprachschulen in Europa

(fair-NEWS)

München, März 2017: Bereits seit über 25 Jahren beraten und begleiten die unabhängigen Bildungsberater von GET Global Education Tumulka Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit intensivem persönlichen Kontakt bezüglich Sprachreisen und Auslandsaufenthalten. Aus diesem ambitionierten Erfahrungsschatz verrät GET erstmalig seine 10 Top-Geheimtipps an Bildungseinrichtungen mit hohem Qualitätsversprechen.Die 10 Geheimtipps der BildungsberaterEngland: Lord Wandsworth College – Sprachförderung plus Medienkompetenz in PerfektionAls eines der renommiertesten Internate in England befindet sich das Lord Wandsworth College in der Region Surrey/Hampshire, wo Schüler das weltweit anerkannte Cambridge Zertifikat FCE (First Certificate in English) ablegen können. Diese Qualifikation belegt ein ausreichendes Sprachniveau, um sich für eine Universität oder einen Job im englischsprachigen Ausland zu bewerben. Daneben bietet das College neben dem Sprachunterricht hochmoderne, von GET empfohlene Kurse wie Junior Journalist, Film Making & Social Media oder Debating, Presentations & Public Speaking, die die Schüler in Medienkompetenzen fördern.Irland: Trinity College – Perfekte Kombination aus Sprache, Kultur und NaturwissenschaftenDas Trinity College ist eine der angesehensten Universitäten Irlands und rangiert weltweit unter den Top 100. Als Teil der Universität von Dublin befindet sie sich in dessen schönem Campus inmitten der Stadt. Der Fokus liegt hier nicht nur auf den sprachlichen Kursen, sondern auch auf sozialem, kulturellem und sportlichem Programm. Schüler können die Stadt Dublin erkunden oder sich mit der Unterstützung von namhaften Trainern bei Rugby, Tennis, Reiten oder Golfen sportlich betätigen. Highlight des Colleges ist das sogenannte STEM Programm das die Fächerkombination Science, Technology, Engineering und Maths vereint und den Schülern die Chance bietet, ihr wissenschaftliches Vokabular sowie Kompetenzen in Problemlösung und kritischem Denken zu optimieren.England: Sevenoaks School – Traditionsinternat mit namhafter QualitätBereits seit 1432 unterrichtet das altehrwürdige Internat im britischen Kent mit Erfolgsgarantie. Es ermöglicht die allseits begehrten Kurse zur Vorbereitung auf das Trinity College Examen, das am Ende jeder Teilnehmer absolvieren darf. Fokus liegt dabei auf Konversation, aktiver Anwendung der englischen Sprache und abwechslungsreichen, sportlichen Akademieprogrammen wie Reiten, Tennis, Fußball oder Klettern. Es werden u.a. Themen wie globale Erwärmung, Fashion, Musik und Reisen behandelt sowie ein Pre-IB Kurs angeboten, der Schüler auf das europaweite Internationale Baccalaureate (IB)-Programm vorbereitet.Spanien: IH Valencia – Authentisches Lernen im praktischen UmfeldInmitten des Stadtzentrums von Valencia liegt das moderne Schulgebäude, das Sprachsicherheit mit sportlichem Segelunterricht an den Nachmittagen verbindet. Die Teilnehmer erhalten 20 Lektionen Spanisch pro Woche. Die Unterbringung erfolgt durch von GET sorgsam ausgewählte Gastfamilien, die ein authentisches Umfeld, Zuneigung und praktische Sprachanwendung versprechen.England: Moorland Hall – Behütetes Lernen für Outdoor-LiebhaberVertraute Atmosphäre steht hier im Fokus: Wer als einer von nur 40 Schülern die familiengeführte Summer School im eindrucksvollen Dartmoor National Park im Südwesten von England besucht, wird auf maximalem persönlichen Niveau gefördert. Neben dem Englischunterricht durch Muttersprachler bietet die Schule ein einmaliges Outdoor- und Aktivitätenprogramm an, das unter anderem Surfen, Strandbesuche, Bogenschießen, Klettern und Floßbauen u.v.m. beinhaltet.Schweiz: Altitude Camps – Sprachunterricht, Action und Adrenalin als optimale KombinationDas englischsprachige Camp liegt auf 1.500 Metern inmitten der Schweizer Alpen in Verbier, mit fantastischem Blick auf den Grand Combin und bietet eine ideale Ausgangslage für Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Mountainbiken oder sogar Paragliding. Das Language Camp bietet Sprachunterricht und Nachmittagsbetreuung durch Muttersprachler auf Englisch. Auch ein reines Mountain Adventure Camp für sprachtalentierte Teilnehmer wird von GET empfohlen, welches Teamgeist und Selbstbewusstsein fördert.England: Rodean School – Zwischen Seeluft, Segeln und SprachvergnügenMit atemberaubendem Meerblick schafft die hoch anerkannte Rodean School am Rande von Brighton eine tolle Lernatmosphäre im Stile eines typisch englischen Internats. Ebenso abwechslungsreich wie der Sprachunterricht ist hier das Freizeitprogramm: Die optimale Küstenlage ermöglicht Segelkurse, aber auch Reiten, Golf und Art & Design-Kurse in eindrucksvollem Ambiente zum künstlerischen Ausgleich.Frankreich: École des Roches – Französisch à la Carte mit künstlerischem DessertDer familiäre Campus der École des Roches liegt inmitten der malerischen Normandie, nur 45 Minuten entfernt von Paris. Nach einem Einstufungstest erhält jeder Schüler den für ihn passenden Sprachkurs in Französisch der kombinierbar ist mit Tennis, Reiten oder sogar Flugunterricht sowie einem Kurs zur Etikette. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Freizeitprogramm, das durch sportliche aber auch künstlerische Aktivitäten wie Musik und Tanz oder französische Konditorei einen perfekten Aufenthalt verspricht.England: Stowe School – Multidimensionales Lernen auf akademischem NiveauDie hoch angesehene historische Stowe School erstreckt sich über eine 300 Hektar große Parkanlage in Birmingham, die das perfekte Ambiente offeriert, um ein akkurates Englisch zu erlernen. Neben Performance Projects erhalten die Schüler 1:1 Coachings mit den Lehrern und eine optionale Exam Preparation, um sich auf das Cambridge Zertifikat vorzubereiten. Der weitläufige Campus bietet tolle Sporteinrichtungen wie Hallenbad, Sporthallen, Fußballfelder, Tennisplätze und einen Krocketrasen. Hier können Schüler nach dem Unterricht zwischen den unterschiedlichsten sportlichen sowie künstlerischen Aktivitäten wählen, wie Schwimmen, Tennis, Cricket, Basketball, Tanzen, Fashion Design, Schlagzeug, Gesangsworkshops oder das Schreiben eines Musicals.England: Canford School – Durch kreative Praxis zum perfekten EnglischDie Summer School liegt im malerischen Wimborne an der Südküste Englands, wo sich die prachtvollen Gebäude der Canford School in einer 250 Hektar großen Parkanlage befinden. Nicht nur das familiäre Ambiente, das die fürsorglichen „House Parents“ schaffen, sondern auch die moderne Ausstattung und kreative Lernatmosphäre machen den Studienaufenthalt zu einer angenehmen sowie effektiven Zeit. Federführend ist dabei der Kurs English through Acting, der die Sprachfähigkeit durch Schauspielerei und Performance spielerisch perfektioniert, oder der zukunftsorientierte Lehrgang Introduction to International Relations, der Schülern ermöglicht, ihr Wissen über gesellschaftliche und politische Themen in Debatten oder Gruppenarbeiten zu vertiefen.GET Global Education TumulkaEine exzellente und vor allem mehrsprachige Bildung gehört zu den Voraussetzungen des späteren Erfolgs. Ob in der internationalen Berufswelt oder der persönlichen Entwicklung – ein Blick über den Tellerrand ist zum essentiellen Standard der etablierten Gesellschaft geworden. GET Global Education Tumulka, die professionelle, individuelle Bildungsberatung für weltweite Schul- und Sprachaufenthalte für Jung und Alt, vermittelt, zugeschnitten auf die persönlichen Bedürfnisse eines jeden Einzelnen, Eliteschulen, Summercamps und GAP-Year Aufenthalte rund um den Globus und hilft bei der Entscheidung für eine Schulausbildung im Ausland.



Bildinformation: GET Global Education Tumulka