555 bunte Rezeptideen für das Osterfest

(fair-NEWS)

„BEST OF“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten Low Carb Rezepte aus den verschiedenen Kochbüchern von den Bestseller-Autorinnen Schütz und Beuke. Beide sind bekannt als Low Carb Autorinnen, schreiben über die kohlenhydratarme Ernährungsform und publizieren seit Jahren LC-Kochbücher und Ratgeber in Sachen Diabetes und Reizdarm.In ihrem gemeinschaftlichen Werk „LOW-CARB 555 Rezepte/BEST OF“ sind alle Rezepte sorgfältig und mit ausgewählten Zutaten angereichert und mit passenden Gewürzen abgerundet. Die Fleisch- oder Fischfans, die Suppenliebhaber oder Salatfreunde, für jeden Geschmack ist sicherlich etwas dabei. Selbstverständlich gibt es auch eine beachtliche Menge an vegetarische Gerichte und eine Vielzahl von Backrezepten. Außerdem Quark- und Joghurtspeisen, Süßes und Herzhaftes für Zwischendurch, Frucht- und Schokoladenaufstriche, Dipps und Chips, Eis und Getränke - alles nur in einem Kochbuch.Bibliographische Angaben:Buchtitel: LOW-CARB 555 Rezepte/BEST OFAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandPaperback - 244 SeitenISBN 978-3-7386-3677-2Sprache: Deutsch – € 9,99 (eBook: € 7,99)Beschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.Hier können Sie direkt bestellen - Der folgende Link führt Sie „Zum BoD Buchshop“ -https://www.bod.de/buchshop/low-carb-jutta-schuetz-9783738636772Besuchen Sie die Autorinnen auch gerne online: www.sabinebeuke.de und https://www.jutta-schuetz-autorin.deBild: Timo Klostermeier / pixelio.de© 2017 Text Autorin Beuke/Schütz - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Timo Klostermeier / pixelio.de