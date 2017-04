FIBO Power Symposium bei der FIBO 2017

Pressemitteilung von cerascreen GmbH

cerascreen®-Kooperationspartner Andreas Scholz präsentiert die neuesten Erkenntnisse zum Thema Stoffwechsel

(fair-NEWS) Köln/Schwerin im April 2017. Bereits zum achten Mal präsentiert der Figurmacher und cerascreen®-Kooperationspartner Andreas Scholz im Rahmen der FIBO das FIBO Power Symposium am 7. April 2017. Bei dem Highlight der FIBO referieren ausgewiesene Experten von 13.00 bis 15.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Saal im Erdgeschoss des Congress-Centrum Nord zum Thema „Das Stoffwechsel 1x1“. Unterstützung erhält der bekannte Ökotrophologe von dem Ernährungstherapeuten und Ernährungsberater Philip Rauscher, dem Arzt für Ernährungs- und Sportmedizin Dr. med. Torsten Albers, Niels Schulz-Ruhtenberg sowie der Molekularbiologin und Trainerin im Spitzensport Dr. Martina Ollesch. Gemeinsam bringen die Experten allen gesundheitsbewussten und fitnessbegeisterten Teilnehmern die neuesten Erkenntnisse aus der Trainings- und Ernährungswissenschaft näher und präsentieren Lösungen und Strategien für die Gewichtsreduktion und die Steigerung der maximalen Leistungsfähigkeit. cerascreen®-Kunden und -Follower erhalten das Ticket für das FIBO Power Symposium zum Angebotspreis von 10 Euro statt 20 Euro.



Weitere Informationen unter



cerascreen® ist der führende Anbieter für ganzheitliche Gesundheit aus einer Hand und spezialisiert sich auf die Bereiche Gesundheitsdiagnostik, -beratung und -vorsorge. Hierfür bietet cerascreen® verschiedene Selbsttests für alle wichtigen Biomarker an, die so gut wie überall und jederzeit durchgeführt werden können. Dabei begleitet cerascreen® die Kunden vom ersten Test bis zu den entsprechenden Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Bisher existieren über zwanzig verschiedene Tests in Form von Blut-, Speichel-, Urin- sowie Atemgastests. Diese Einzeltests sind zudem in einer Vielzahl von Kombipaketen für jeden Bedarf erhältlich. Die jeweiligen Proben werden im Fachlabor ausgewertet. Anschließend erhalten Kunden umfangreiche und individuelle Ergebnisberichte sowie Informationen von cerascreen®, die sie online einsehen können.

