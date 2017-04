HELASOFT – die auf SAP EHSM spezialisierte Unternehmensberatung ist neuer Partner im Ingenieurwerk

(fair-NEWS)

Das Ingenieurwerk erweitert sein Kompetenzportfolio um das Unternehmen HELASOFT GmbH. Gegründet im Jahr 2011, bietet der anerkannte SAP Service Partner Lösungen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit-, Sicherheit und Compliance an. Nach dem Gründungsort Köln und mit Vertretungen in England, der Schweiz und Indien, ist die HELASOFT GmbH nun auch in Hamburg vertreten.Seit dem 1. April 2017 ist HELASOFT offizieller neuer Partner im Ingenieurwerk. Das Ingenieurwerk ist ein Zusammenschluss spezialisierter Ingenieurbetriebe und branchenverwandter Unternehmen, die gemeinsam unterschiedliche Dienstleistungen vom Standort Hamburg-Wilhelmsburg aus anbieten. Jedes Partner-Unternehmen steht dabei als Experte für ein bestimmtes Fachgebiet.Mit HELASOFT hat das Ingenieurwerk nun ein SAP EHS Beratungshaus vor Ort, das jetzt auch im norddeutschen Raum kundenspezifische Beratungsdienst- und Supportleistungen anbietet. Insbesondere sind das Lösungen von SAP für die Produktsicherheit, das Gefahrgut- und Nachhaltigkeitsmanagement sowie für den Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz (EHSM*). Vervollständigt wird das Leistungsangebot durch die SAP-Lösungen, Rezepturverwaltung sowie Audit-Management. Das Spektrum der Kunden von HELASOFT erstreckt sich vom Global Player über Großunternehmen bis hin zum klassischen, mittelständischen Unternehmen.„Wir freuen uns über den neuen Standort in Hamburg und die Kombination der Partnerschaft mit dem Ingenieurwerk. Die enge Zusammenarbeit mit den Partnern ermöglicht es uns, unsere Kunden noch umfangreicher und weitgehender zu beraten. Der weitere Ausbau der Geschäftstätigkeiten in Norddeutschland wird zudem deutlich erleichtert und ist damit ein willkommender Zusatzeffekt“, sagt Jens Steininger, Director Operations der HELASOFT GmbH zum neuen Standort in Hamburg und ergänzt: „Im Verbund mit den anderen Unternehmen im Ingenieurwerk werden wir noch besser in der Lage sein, dem Markt die zunehmend geforderten vernetzten Lösungen anzubieten.“*SAP EHSM ist die marktführende, innovative, vollständig in den SAP-Standard integriete EHS-Lösung von SAP, die sich mit Produktsicherheit, Gefahrgutmanagement, Gefahrstoff-management, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz sowie dem Abfallma-nagement befasst.Weitere Informationen zu Helasoft:Kontakt in Hamburg:Support Team Lead: Dr. Thorsten Werner, Tel. +49 (0)221/29294966Director Sales & Marketing: Nisha Beebal, Tel. +49 (0)221/29294957 (englisch)Foto: HELASOFT GmbH



Bildinformation: Jens Steininger, Director Operations HELASOFT GmbH