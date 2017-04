MADSACK gründet eigene Journalistenschule: MADSACK Medien Campus für regionalen Qualitätsjournalismus gestartet

(fair-NEWS)

• Erstes konzernweites Aus- und Weiterbildungsprogramm für regionale Medien• Bewerbungsphase bis Ende Mai, erster Campus-Jahrgang startet im Herbst 2017Hannover, 5. April 2017. Mit dem MADSACK Medien Campus fördert die MADSACK Mediengruppe noch stärker den regionalen Qualitätsjournalismus. Bisher einzigartig in Umfang und Qualität des Volontariats, mit einer erstklassigen crossmedialen Ausbildung für die gedruckten ebenso wie die digitalen Medien. Ein ausgefeilter, medienübergreifender Ausbildungsplan wurde von MADSACK-Entwicklungs-Chefredakteur Uwe Dulias, der Leiterin für Personalentwicklung Kathrin Petersen und den Chefredakteuren der Mediengruppe erarbeitet. Zudem wurden eigene Räume beim Stammhaus in Hannover mit modernster Technik ausgestattet und eine Kooperation mit der Akademie für Publizistik ins Leben gerufen. Der MADSACK Medien Campus ist startklar für den ersten Volontärs-Jahrgang, ab Herbst geht es für die 20 Volontäre los. Bis Ende Mai 2017 läuft die Bewerbungsphase für den ersten Jahrgang.„In Zeiten von Diskussionen über Lügenpresse und Fake-News sehen wir es nicht nur als unsere gesellschaftliche Verantwortung erstklassig auszubilden, sondern wir investieren gleichzeitig in die Zukunft der Mediengruppe“, erklärt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe. „Mehr denn je müssen Journalisten in der Lage sein, Entwicklungen einzuschätzen, aufzudecken und ihrem Publikum auf Augenhöhe zu vermitteln. Mit der Gründung des Madsack Medien Campus wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, mit unseren regionalen Zeitungsmarken auch zukünftig eine vertrauenswürdige Informationsquelle zu sein“, so Düffert weiter.Pro Jahr ermöglicht die MADSACK Mediengruppe 20 interessierten Nachwuchskräften mit Leidenschaft und Engagement ihre berufliche Zukunft als Journalisten zu verwirklichen. „Der MADSACK Medien Campus soll die erste Adresse für regionalen Qualitätsjournalismus werden“, kündigt Uwe Dulias an. Die Volontäre lernen unternehmensweit das journalistische Handwerk in allen Facetten. Gleichzeitig bietet der MADSACK Medien Campus ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm für Redakteure aus allen journalistischen Sparten.Das Volontariat am MADSACK Medien Campus ist auf zwei Jahre ausgelegt und startet mit einer gemeinsamen Grundausbildung der Volontäre. Jeder Volontär ist einer von insgesamt 15 regionalen Tageszeitungen wie der Leipziger Volkszeitung, Märkischen Allgemeinen, Hannoverschen Allgemeinen Zeitung oder Ostsee-Zeitung zugeordnet – seiner jeweiligen Stammredaktion. Ergänzt wird das Programm durch Stationen beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in Hannover oder Berlin sowie bei den Verticals Sportbuzzer oder Reisereporter, den digitalen Special-Interest-Portalen der Mediengruppe.Das MADSACK Medien Campus-Board, bestehend aus Thomas Düffert, RND-Chefredakteur und Chief Content Officer Wolfgang Büchner, Entwicklungs-Chefredakteur Uwe Dulias sowie dem Leiter Personal und Recht, Adrian Schimpf wählen gemeinsam mit den Chefredakteuren der jeweiligen Stammredaktionen den journalistischen Nachwuchs aus. Die Leitung des MADSACK Medien Campus liegt bei Kathrin Petersen, die bei MADSACK die Personalentwicklung verantwortet.Bewerbungsschluss ist in diesem Jahr der 31. Mai. Im Sommer werden die Bewerber zu Testtagen nach Hannover eingeladen. Los geht es dann am 1. September 2017.



Bildinformation: Das Logos des MADSACK Medien Campus