Startschuss für die ELO ECM-Tour 2017

Stuttgart, 05.04.2017 – Auch in diesem Jahr reist ELO Digital Office wieder mit Enterprise-Content-Management (ECM) im Gepäck durch ganz Deutschland. Die ELO ECM-Tour macht zwischen Mai und November Halt in sieben deutschen Städten. Im Mittelpunkt der Tour 2017 stehen sowohl die aktuelle Version 10.1 der ELO ECM Suite als auch das umfangreiche Portfolio der ELO Business Solutions. Zahlreiche Vorträge, praxisnahe Berichte von Referenzkunden und spannende Keynotes zu übergreifenden Themen runden die ELO ECM-Tour ab.Zu den Highlights auf der Tour zählt die Version 10.1 der ELO ECM Suite mit der Komponente ELO Analytics, die eine Datenanalyse in Echtzeit ermöglicht. Die Suite umfasst sowohl die Mittelstands-Software ELOprofessional als auch das High-End-System ELOenterprise für Großunternehmen. Auf der ELO ECM-Tour wird zudem das Portfolio der ELO Business Solutions präsentiert, das jüngst um eine Lösung für Wissensmanagement erweitert wurde. Mit der ELO Business Solution Knowledge Management verbindet ELO Informationsinseln und isolierte Wissenssilos zu einer unternehmensweiten Informations- und Wissensplattform.Referenzkunden aus unterschiedlichen Branchen berichten auf der ELO ECM-Tour über die Einführung und praktische Anwendung der ECM-Software in ihren Unternehmen. Als Keynote-Speaker begleitet Dirk-Peter Kuballa vom Finanzministerium Schleswig-Holstein, einer der Mitverfasser der GoBD, viele Stationen der Tour. Er räumt in seinem Vortrag mit zahlreichen Mythen rund um die digitale Betriebsprüfung und die elektronische Archivierung auf.Individuelle Anforderungen und Fragestellungen können Kunden und Interessenten mit den ELO Business Partnern und ELO Mitarbeitern diskutieren. Die Pausen laden zum intensiven Meinungsaustausch mit Referenten, Ausstellern und anderen Kongressbesuchern ein.Deutschlandweit die neuesten ECM-Trends erlebenDer Startschuss zur diesjährigen ELO ECM-Tour fällt am 18. Mai im bayerischen Neumarkt in der Oberpfalz. Weitere Stationen sind Potsdam am 31. Mai und Hannover am 21. Juni. Am 6. Juli geht die Reise nach München und am 12. Juli nach Donaueschingen in Baden-Württemberg. Zwei zusätzliche Termine im Herbst bilden am 8. November in Mainz und am 15. November in Neuss den Abschluss der Tour.Die Teilnahme an der ELO ECM-Tour ist kostenlos. Informationen zur Anmeldung und Anreise sowie zur Agenda jeder einzelnen Veranstaltung sind über folgenden Link verfügbar: www.elo.com/ecmtour