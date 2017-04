(fair-NEWS)

Jeder, der ein Haus oder eine Wohnung sein Eigentum nennt, wird früher oder später nicht an der Anschaffung eines Durchlauferhitzers vorbeikommen. Entweder funktioniert der alte nicht mehr wie er sollte, oder die Ausstattung des Eigenheims wird allgemein erneuert.Viele Leute achten dabei gar nicht auf die Qualitätsmerkmale eines Durchlauferhitzers, frei nach dem Motto: "Was kann an Durchlauferhitzern schon groß unterschiedlich sein?"Dieses Denken ist ein großer Fehler, denn wer qualitativ minderwertig kauft, kauft zweimal. Am besten ist es daher, die wichtigsten Punkte beim Neukauf zu beachten. Dazu gehört zunächst die Frage, auf welches Einsatzgebiet der Durchlauferhitzer ausgelegt sein muss.Grundsätzlich gibt es zwei gänzlich unterschiedliche Einsatzorte. Das ist zum einen der Außenbereich (z.B. Garten, Campingplatz), und zum anderen der Innenbereich (z.B. Küchenspüle, Dusche).Für den Außenbereich ist in jedem Fall zum Gas Durchlauferhitzer zu greifen, da dieser nicht am Strom angeschlossen werden muss. Lediglich eine Batterie oder ein Generator betreibt den Durchlauferhitzer.Anders ist es beim Innenbereich, dort wird dringend zum Elektro Durchlauferhitzer geraten. Je nach Anzahl der Zapfstellen wird dann entweder zum Kleindurchlauferhitzer (für 1 Zapfstelle), oder zu einem deutlich leistungsstärkeren Gerät (für mehrere Zapfstellen) gegriffen.Diese Thematik lässt sich noch deutlich weiter vertiefen, denn die elektronischen Durchlauferhitzer werden sogar noch einmal in verschiedene Unterarten eingegliedert. Für weitere Informationen zum Durchlauferhitzer sowie die Testsieger: https://durchlauferhitzer-ratgeber.de



Bildinformation: Einen Durchlauferhitzer muss man korrekt wählen