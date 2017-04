Yoga Essentials bei online bei Tripada: Yoga Zubehör, Yoga Kissen, Augenkissen

(fair-NEWS)

In dem Tripada Yoga Shop finden Sie viele hilfreiche Yoga Essentials, die ihre Yoga Praxis abrunden können. Grundlegend für eine optimale Yogapraxis ist zum Beispiel das richtige YogaKissen. In unserem Online Shop finden Sie eine große Auswahl an solchen Yoga Kissen. Verschiedenste Formen und Größen sichern ein Angebot, das für jeden das richtige Kissen bereithält. Ebenso ist ein weites Spektrum an Farben verfügbar, sodass auch in dieser Hinsicht keine Wünsche offen bleiben. Die spezielle Empfehlung der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® ist das Tripada ® Yoga Kissen, das dem Kissen entspricht, das auch in unserem Kursbetrieb Verwendung findet. Seine rechteckige Form bietet viele Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Sitzhaltungen. Außerdem wirkt es bei Übungen wie der „Brücke“ unterstützend im Kreuz. Das gewisse Etwas gibt dem Tripada ® Yoga Kissen das schöne Tripada ® Logo an der praktischen Trageschlaufe.In der Kategorie Yoga zubehör führen wir unter anderem Augenkissen. Diese haben einen Bezugsstoff aus weichem Baumwoll-Satin für ein angenehmes, entspannendes Hautgefühl. Das Augenkissen ist in vier verschiedenen Farben erhältlich. Jede Farbe enthält eine andere Kräutermischung: Lila = Lavendel, gelb = Kamille, grün = Minze, türkis = Bergkristall. Dem Bergkristall wird eine aktivierende und harmonisierende Wirkung nachgesagt, die Energieblockaden lösen kann. Die Mischung in dem türkisenen Kissen besteht aus kleinen Bergkristallsteinchen, Leinsamen und Augentrost. Die Augenkissen können bei der Entspannung unterstützend eingesetzt werden. Entweder in Raumtemperatur oder leicht gekühlt. Für einen kühlenden Effekt legen Sie ihr Augenkissen luftdicht verpackt für ein bis zwei Stunden in den Kühlschrank.Zu dem vielseitigen Yoga Zubehör Angebot gehört auch unser Yogahandtuch „antirutsch“. Dieses Yoga Zubehör entspricht den Maßen einer durchschnittlichen Yogamatte, sodass es sich optimal als hygienische Waschbare Unterlage bei der Yogapraxis eignet. Die Silikonnoppen auf der Unterseite des Yogahandtuchs verhindern ein Verrutschen und steigern so die Standfestigkeit in Yoga Übungen wie beispielsweise dem „herabschauenden Hund“, dem „Krieger“ oder dem „Helden“. Als Yoga Zubehör wird mit dem Handtuch ein kleines Netzsäckchen geliefert, dass den Transport des Yogahandtuchs in ihren Yogaunterricht vereinfacht. Ein ähnlich praktisches Yoga Zubehör ist die Tragetasche „Lotus“, in die fast jede Yo"Die Tripada ® Yogalehrerausbildung"ga Matte passt. Wenn Sie sich gerne ihr eigenes Plätzchen in Ihrem Yogakurs einrichten und dazu Ihre eigene Yoga Matte mitbringen möchten, bietet Sich diese Tasche an. Neben der optimalen Größe der Tasche ist ein weiterer Vorteil eine kleine Reißverschlusstaschenapplikation. In dieser können Sie Haus- und Autoschlüsse, Ihr Handy und etwas Kleingeld problemlos mit auf die Reise zu Ihrer Yoga Praxis nehmen.Zu dem Angebot des Tripada Yoga und Pilates shops gehört auch die hochwertige Winshape Mode, die durch Material und Design punktet. Die Baumwoll-Elasthan-Mischung (90% / 10%) verspricht schweißfreies Training mit hohem Tragekomfort. Die Winshape Kleidung eignet sich sowohl für die Yoga als auch für die Pilates Praxis. Die Tripada ® Kursleiter beider Kurskonzepte sind von dieser Mode begeistert und haben sich bereits mit Hosen und Shirts von Winshape eingedeckt.In dem Tripada Yoga Shop findet sich von den grundlegenden Yoga Accessoires bis hin zu nützlichem Yoga Zubehör ein vielseitiges Angebot. So findet jeder Yogi was er braucht!Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die https://tripada-yoga-shop.com/meditationskissen.html