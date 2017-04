Die Shell Stationsfinder App auf Google Play und App Store

(fair-NEWS)

Die FLEETCOR App: Smart Navigator für Mobilgeräte für Google Play und App StoreDie neueste, aktuelle App-Version überrascht mit einer neuen, frischen Benutzeroberfläche und bringt zusätzliche Funktionen mit. Die Shell Tankstellenfinder App von FLEETCOR achtet schon bei der Entwicklung auf die Wünsche der Tankkarten-Inhaber, damit jederzeit und überall problemlose Navigation möglich ist.Weitere zusätzliche Sprachen wurden zu der Applikation hinzugefügt. Neben Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch und Französisch, wurden auch Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Slowakisch bezüglich der Erweiterung des Verbunds in Osteuropa implementiert. Es wurden aufgrund der FLEETCOR EU-Expansion auch noch die Sprachen für folgende Länder eingebunden, um der größeren, umfassenden Zahl an Tankstellen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Polen, Österreich, Ungarn, der Schweiz, Belgien, Luxemburg, Slowakei, Tschechien und Italien gerecht zu werden. Somit können Nutzer die Anwendung auf jedem Gerät in ihrer eigenen Sprache bedienen - so nutzerfreundlich wie noch nie!Es wurden zusätzlich neue einzigartige Funktionen implementiert, unter anderem z.B. die Möglichkeiten, Favoriten-Tankstellen zu kennzeichnen, Staus durch höherwertige Routenberechnung zu umgehen, sowie verschiedenste Filter für Service-Leistungen, Akzeptanz der Tankkarten an den einzelnen Standorten und viele weitere. Es ist nicht mehr notwendig, zu scrollen, um auf der Karte die bevorzugte Tankstation zu finden. Die Stau-Option ist ideal für Fahrer, die Kraftstoff und Zeit einsparen möchten. So kann die Strecke zur gewünschten Zieltankstelle leichter eingeschätzt werden, während man hohes Verkehrsaufkommen auf einer gewissen Route umgeht. Mittels den vielen Filtermöglichkeiten können Nutzer die Tankstellen nach Zusatzleistungen filtern. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn man nach einem WC oder einer Service-Station für Fahrzeuge sucht.Mit der "Smart-Navigator" App erhalten Sie Zugriff auf das umfassende internationale Netzwerk der Tankstellen, die Shell Tankkarten akzeptieren und zusätzlich ergänzende Dienstleistungen angebieten. Somit können Unternehmer und Nutzer auch Ausgaben erfassen, überblicken und einsehen und dabei direkt die Vorteile der Tankkarten in Anspruch nehmen. Der persönliche und engagierte Kundenservice von FLEETCOR steht Ihnen immer zur Seite.



Bildinformation: FleetCor Technologien, Inc., ein offizieller Lieferant der euroShell-Tankkarten und anderen spezialisierten Bezahl-Produkten und Dienstleistungen.