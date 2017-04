Paul macht keine Pause

Pressemitteilung von Profil Marketing OHG

Feuerwear präsentiert das brandneue Federmäppchen Paul aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch für alle Einsätze des Alltags

(fair-NEWS) Köln, im April 2017 – Ab sofort begleitet der stylische Hingucker Paul den Alltag in Schule, Uni oder Job. Als individuelles Federmäppchen bietet er sicheren Unterschlupf für Bleistifte, Textmarker, Büroklammern, Traubenzucker und alle weiteren wichtigen Kleinigkeiten, die einen bei den täglichen To Do’s unterstützen. Auch für die Utensilien kreativer Schreiber und Illustratoren ist Paul ein brandheißer Tipp. Er passt immer auf, hat alles im Griff und schützt sein Hab und Gut zuverlässig. Rund, robust und formstabil ist jeder Paul aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch gefertigt und immer ein Unikat mit eigener Geschichte.



Vor kurzem hat er noch als Feuerwehrschlauch Wassermassen transportiert – im zweiten Leben als recyceltes Federmäppchen sind es Stifte und Schreibutensilien. Nachdem der Schlauch viele Einsätze bei der Feuerwehr gestemmt hat, wird er ausgemustert. Damit das hochwertige, robuste Material nicht im Müll landet, wird er beim Kölner Kultlabel Feuerwear aufbereitet und zu neuen Produkten verarbeitet. Sobald der Schlauch sorgfältig ausgewählt, gewaschen und zugeschnitten ist, wird er fair und nachhaltig in Europa genäht. Die runden Schlauchstücke bekommen noch einen Reißverschuss verpasst und sind dann bereit als robuste, individuelle Federmäppchen ihren Dienst zu leisten. In der Schule, bei der Arbeit oder auf dem Campus eigenet sich Paul perfekt für Schreib- und Grafik-Utensilien sowie Lineal und Bastelschere.



Jedes Exemplar aus der Feuerwear-Mannschaft erscheint im original Used-Look und bringt durch die Spuren vergangener Einsätze seine eigene Geschichte mit. Zusätzlich verleihen individuelle Stempel und Prüfaufdrucke Pauls Design eine markante Note. Im Onlineshop auf www.feuerwear.de wird jedes Unikat einzeln fotografiert – so bekommt man exakt den Paul, der zu einem passt.



Wer lieber im Laden stöbert, findet hier eine Übersicht aller Händler, die Feuerwear-Produkte verkaufen: https://www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.



Preis & Verfügbarkeit

Paul ist ab sofort in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz für 29,- Euro erhältlich. Das Schreibmäppchen ist 22 cm lang und hat einen Durchmesser von 6,5 cm. Paul stellt sich gern bei www.feuerwear.de und über dieses Video vor: https://www.youtube.com/watch?v=3Yq90RQAGBQ.



Hinweis für Geschenke-Jäger: Bei Bestellungen vom 5. – 17. April gibt es einen Osterhasen-Anhänger aus Feuerwehrschlauch dazu.

Bildinformation: Federmäppchen Paul von Feuerwear

Über Feuerwear

Die Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeichnet. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die Auflistung des Sortiments – Scott, Dan, Bill & Co. – wie die Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Modeartikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mannschaft fest etabliert. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Des Weiteren bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind bereits in über 300 Geschäften weltweit erhältlich. Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear abgerufen werden.

«Paul macht keine Pause»

Humboldtstraße 2138106 BraunschweigDeutschlandVivien GollnickFeuerwear PR-Team bei Profil Marketing:Vivien Gollnick / Stefan WinterTel.: 0531 387 33-24E-Mail: v.gollnick@profil-marketing.com