Neuer Tri-Band MU-MIMO WLAN-Router der Einstiegsklasse von Linksys

München – 6. April 2017 – Linksys, führender Anbieter von Netzwerklösungen für private und geschäftliche Anwendungen und erster Anbieter mit 100 Millionen verkauften Routern, gab heute die Auslieferung seines neuen 802.11ac Tri-Band MU-MIMO Routers bekannt. Unter der Bezeichnung Linksys Max Stream EA8300 ermöglicht dieser neue AC2200 Tri-Band MU-MIMO-Router den Anwendern für weniger als 200 EUR den Zugang zur MU-MIMO-Technologie; er bietet eine bis zu doppelt so hohe Performance wie ein Dual-Band-Router*, mit noch höheren Geschwindigkeiten für Downloads, Streaming, Spiele und das Surfen im Internet. MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple Output), die 802.11ac Wave 2 WLAN-Technologie der neuesten Generation, trägt zur Verbesserung der Performance und Effizienz von WLAN-Netzwerken bei und ordnet MU-MIMO-fähigen Client-Geräten eine bestimmte Bandbreite zu, so als hätten diese ihren eigenen dedizierten Router. Linksys bietet das größte und breiteste Portfolio von MU-MIMO WLAN-Lösungen für Home-Anwendungen im Markt an.Schnelle Erfolgsgeschichte von MU-MIMOGemäß dem Whitepaper The Importance Of MU-MIMO In The Wi-Fi Ecosystem von ABI Research, werden bis 2019 mehr als 84 Prozent aller Wireless 5 GHz-Chipsätze MU-MIMO-fähig sein. Um mit den Geschwindigkeiten und der Performance der neu auf den Markt kommenden Client-Geräte wie 4K-TVs, Laptops, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen Schritt zu halten, benötigen die Anwender WLAN-Router mit modernster Technologie, so dass die Fähigkeiten aller dieser Geräte optimal genutzt werden können.„Die Ergänzung unseres Max Stream-Angebotes um den EA8300 Tri-Band MU-MIMO-Router unterstreicht unser Engagement für die neueste 802.11ac-Spezifikation“, sagte Justin Doucette, Senior Director of Product Management bei Linksys. „Mit der Zunahme von Aktivitäten mit hohem Bandbreitenbedarf, wie z. B. 4K-Streaming und Film-Downloads, ist ein effizientes und optimiertes WLAN-Netzwerk wichtiger denn je zuvor. Mit Tri-Band und MU-MIMO können mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Router und/oder Range Extender kommunizieren, was das WLAN schneller und zuverlässiger macht.“WLAN-Verbindungen von Raum zu Raum mit nahtlosem RoamingDie von Linksys im vergangenen Sommer eingeführte Seamless-Roaming-Technologie macht ein WLAN-Erlebnis der Enterprise-Klasse auch im Privathaushalt verfügbar. Dank dieser Technologie können sich Client-Geräte frei im Gebäude bewegen und bleiben dabei immer mit dem optimalen Access Point – Router oder Range Extender – verbunden, ohne dass die Verbindung manuell hergestellt werden muss oder verloren gehen kann. Seamless Roaming funktioniert im Wesentlichen wie Geräte in einer Office-Umgebung, wo sich die Benutzer von Raum zu Raum und von Stockwerk zu Stockwerk bewegen können und dabei immer mit dem Office-WLAN verbunden bleiben.Bei Ausrüstung von Routern wie dem neuen Modell EA8300 und den anderen Max Stream-Routern, Range Extendern und Geräten mit Seamless Roaming können sich die mobilen Geräte immer mit dem stärksten WLAN-Signal verbinden. Hierdurch können die Benutzer eine unterbrechungsfreie Facetime- oder Skype-Sitzung auf ihrem Smartphone durchführen oder YouTube- oder Netflix-Videos auf ihrem iPad ansehen, während sie sich von Raum zu Raum bewegen, ohne dass das Signal unterbrochen wird.Ein weiterer Vorteil von Seamless Roaming ist ein einheitlicher Netzwerkname (SSID) für das gesamte Netzwerk, was das Halten der Verbindung mit dem besten WLAN-Signal erleichtert. Bei traditionellen Router/Range Extender-Kombinationen ohne Seamless Roaming ist es zur Optimierung der Performance vorteilhaft, mehrere Netzwerknamen festzulegen und die Client-Geräte manuell zwischen den Netzwerken umzuschalten. Viele Anwender halten dieses Verfahren jedoch für zu umständlich.Linksys Max-Stream AC2200 Tri-Band MU-MIMO Router (EA8300)Der Linksys Max-Stream AC2200 nutzt AC WLAN-Technologien der neuesten Generation wie Multi-User MIMO (MU-MIMO) und Tri-Band, die gemeinsam dafür sorgen, dass mehreren angeschlossenen Geräten die volle WLAN-Performance gleichzeitig und mit der gleichen Geschwindigkeit zur Verfügung steht, u. a. für TV-Geräte, Spielekonsolen, Wireless-Drucker, und Laptops, wobei die kombinierte Geschwindigkeit bis zu 2,2 GBit/s beträgt ‡. Der Linksys Max-Stream AC2200 bietet einfache Setup-Optionen, um ein Home-Office-Netzwerk schnell einzurichten und in Betrieb zu nehmen, sowie die exklusive Linksys App, mit der sich der WLAN-Router EA8300 mit einem Mobilgerät von einem beliebigen Ort aus steuern lässt. Der Max-Stream EA8300 WLAN-Router bietet außerdem eine Reihe fortschrittlicher und ausgereifter Leistungsmerkmale:• Tri-Band AC2200 – Bis zu 2,2 GBit/s (867 MBit/s bei 5 GHz + 867 MBit/s bei 5 GHz + 400 MBit/s bei 2,4 GHz)†• MU-MIMO Wave 2 für gleichzeitiges 4K-Streaming auf mehreren Geräten• Leistungsstarker Systemprozessor: Quad-Core 716 MHz Prozessor (entspricht 1,4 GHz Dual-Core Prozessor) 32-Bit, ARMv7-kompatibel, 5,5 K DMIPS• RAM: 256 MB DDR3• Flash-Speicher: 256 MB• Vier aktive Hochleistungsantennen mit sechs High-Power-Verstärkern für optimale Performance und Funkabdeckung• Fünf Gigabit Ethernet Ports (4 LAN + 1 WAN)• USB 3.0 Port – zum Anschluss gemeinsam genutzter Speichergeräte sowie anderer Peripheriegeräte• Linksys Advanced Beamforming-Technologie – Maximiert die WLAN-Netzabdeckung für 2,4 GHz- und 5 GHz-Funk bei verbesserter Performance und Funkabdeckung• Airtime Fairness ermöglicht schnelleren Geräten eine schnellere Übertragung, ohne Beeinträchtigung der WLAN-Geschwindigkeit durch langsamere Geräte• „Smart Connect“ Frequenzband-Management – Ausgewogene Nutzung der 5 GHz WLAN-Verbindungen und intelligente Auswahl des besten Funkfrequenzbandes für die Geräte zur Optimierung der WLAN-Performance• Seamless Roaming mit Max Stream Range Extendern ermöglicht WLAN-Verbindungen von Raum zu Raum mit einem einheitlichen Netzwerknamen• Linksys App – Management, Überwachung und Steuerung des WLANs jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus• Linksys Automatische Firmware-Updates – Linksys installiert Software-Updates auf dem Router automatisch über Nacht, um die neuesten Features und Sicherheitsmerkmale im Home-Netzwerk zu realisieren• Unterstützung von Amazon Alexa – Drei neue Funktionen sind die Aktivierung und Deaktivierung des Gastzugangs, die Abfrage der WLAN-Zugangsdaten von Gastnutzern und die Rückmeldung der wichtigsten Netzwerk-Zugangsdaten an den Benutzer• SPI Firewall und DoS-Schutz sorgen für erstklassige NetzwerksicherheitVerfügbarkeitDer Linksys AC2200 Tri-Band MU-MIMO Router (EA8300) wird Ende April in Europa lieferbar sein. Der Verkaufspreis wird voraussichtlich bei 199,99 EUR liegen.* Die tatsächliche Performance kann abweichen, u. a. in Form geringerer Werte für die Kapazität des Wireless-Netzwerks, den Datendurchsatz, die Reichweite und die Abdeckung. Die Performance ist von zahlreichen Faktoren, Bedingungen und Variablen abhängig, u. a. von den eingesetzten Produkten, von Störungen und anderen ungünstigen Bedingungen. Zur Verbindung dieses Routers und anderer vernetzter Computer und Geräte mit dem Internet ist ein aktives Breitband-Kundenkonto des Anwenders bei einem Internet Service Provider erforderlich. Für den Anschluss bestimmter Geräte an diesen Router kann ein zusätzlicher Wireless-Adapter oder Ethernet-Kabel erforderlich sein. Maximale Performance gemäß IEEE Standard 802.11 Spezifikationen. Zur Erzielung von 11ac-Datenraten kann ein 802.11ac-Adapter erforderlich sein. Zur Optimierung der Performance muss der Router mit einem kompatiblen AC2200 Wireless-Gerät eingesetzt werden.* Zur Erzielung der doppelt so hohen physischen Übertragungsrate müssen zwei oder mehr 1x1 MU-MIMO-fähige Client-Geräte verbunden werden.† Die Standard-Übertragungsraten – 833 MBit/s oder 867 MBit/s (bei 5 GHz), 300 MBit/s oder 400 MBit/s (bei 2,4 GHz) – sind die physisch möglichen Datenraten. Der tatsächliche Datendurchsatz kann niedriger sein und ist abhängig von der Kombination der eingesetzten Wireless-Produkte sowie von äußeren Faktoren.



Bildinformation: Linksys EA8300