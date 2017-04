"...und dann hängt es wieder an den CAD-Daten"

(fair-NEWS)

"Es gibt Unternehmen, bei denen stockt es regelmäßig an derselben Stelle und nur Wenige wissen, dass man das ändern kann.", erklärt Steffen Volkmar, Geschäftsführer bei CAMTEX. Seit über 20 Jahren beschäftigen er und seine Mitarbeiter sich bereits mit nur einem Thema: Probleme mit CAD-Daten lösen. "Die Unternehmen melden sich erst bei uns, wenn es richtig drückt und beinahe das Band steht.", fügt er hinzu, "Dabei könnte man viele der Zeitvernichter bereits im Voraus beseitigen." Das ist ein geflügeltes Wort in seiner Firma, denn genau darum geht es am Ende. Zeit und Geld versickern in den Zwischenräumen der Konstruktions- und Produktionsabteilungen, wo einer oder mehrere Konstrukteure den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt sind, als CAD-Daten aufzubereiten. Das beginnt bei 3D-Modellen von Zulieferern, die in das firmeneigene CAD-System geladen werden und danach voller Fehler sind, die per Hand beseitigt werden müssen. Und es setzt sich fort bei hochkomplexen Daten, die, aufgrund ihrer Größe, kaum geöffnet werden können, wenn doch eigentlich nur die Umrisse eines einzigen Bauteils für die folgenden Arbeitsschritte notwendig wären. Was das für die Produktivität bedeutet, kann sich jeder selbst ausrechnen.Nur rund ein Drittel der Firmen nutzt spezielle Software-Lösungen zur weitgehend automatisierten und damit zeitsparenden Aufbereitung von CAD-Daten. Ein solches Spezialwerkzeug ist CADdoctor.Bessere CAD-Daten machen Unternehmen effizienterCADdoctor ist nicht einfach nur ein simpler Konverter, mit dem CAD-Daten von einem Fremdformat in das hauseigene Format umgewandelt werden können. Wo sonst Fehler nach dem Konvertieren von Hand beseitigt werden mussten, erkennt die Software Problemstellen selbstständig und repariert sie interaktiv oder automatisch. Selbst schlechteste Modelle werden vollständig überprüft und in kürzester Zeit für ihren weiteren Einsatz aufgearbeitet. Für sehr große und detaillierte Modelle bringt CADdoctor die Hüllgeometrie-Funktion mit. Durch die Erstellung einer "Außenhülle" werden große Datensätze verkleinert und dadurch leichter zu handhaben. Für Störkonturen ist es beispielsweise ausreichend, die äußere Form und die Maße eines Modells zu kennen. Hier würde das Innenleben nur den Austausch der Daten erschweren. CADdoctor entfernt dieses mit wenigen Klicks und reduziert so die Datenmenge um bis zu 90 Prozent. Mit der "Geometrievereinfachung" werden wiederum ausgewählte Bohrungen oder Durchbrüche entfernt, die im Modell stören oder für die Folgeprozesse irrelevant sind. Sogar Polygonmodelle für die additive Fertigung, den 3D-Druck, können optimiert werden."Wir fahren häufig direkt zu den Unternehmen und zeigen den Anwendern vor Ort und mit ihren eigenen 3D-Modellen, wie schnell und einfach sie ihre Daten mit CADdoctor verbessern können. Da sitzen schon mal 20 erfahrene Konstrukteure mit einem ungläubigen Staunen im Gesicht vor uns – und dann hat jeder ein Dutzend Fragen.", berichtet Volkmar Brandmaier und lacht. Er ist Produktmanager bei CAMTEX und damit ständig im direkten Kontakt mit den Anwendern. "Die Zeitersparnis durch den Einsatz solcher Software-Lösungen ist enorm - zwischen 50 und 70 Prozent, berichten unsere Kunden.", ergänzt er noch.Dank seiner Vielseitigkeit ist CADdoctor eine effektive Lösung für viele Branchen und im gesamten Produktionsprozess einsetzbar. Die Zeit und Manpower für das Aufbereiten von CAD-Daten wird auf ein Minimum reduziert.In deutscher Sprache bei CAMTEXCADdoctor aus dem Hause Elysium steht in branchenspezifischen Paketen mit individuellem Funktionsumfang zur Verfügung, beispielsweise als FEM-Version für Maschinenbauer oder als Mold-Version speziell für den Werkzeug- und Formenbau. CAMTEX erstellt die deutschsprachige Version der Software und leistet Support in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen können auf der CAMTEX-Website abgerufen werden. Das Unternehmen stellt in seiner Online-Mediathek auch Video-Tutorials bereit.



Bildinformation: CADdoctor zur schnellen Aufbereitung von CAD-Daten löst den Produktionsstau