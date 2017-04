Weltweit erste Veröffentlichung der Iron Man Trilogie auf 4K HDR Blu-ray Disc

(fair-NEWS)

Zum ersten Mal weltweit entstand bei den GLS Studios eine Neuauflage der legendären Iron Man Filme in UHD und HDR. Dabei wurde nicht nur das Mastering, sondern auch ein vollständiges 4K Upscaling und ein aufwendiges HDR Grading von den GLS Studios realisiert.Die drei Ultra-HD-Blu-ray Discs haben jeweils eine Kapazität von 100 GB. Neben dem Hauptfilm beinhalten die Scheiben auch das umfangreiche Bonusmaterial der früheren Blu-ray Editionen.Als Arbeitsgrundlage dienten die jeweiligen Kinomaster als DCP Files, die von Haus aus eine höhere Auflösung als das handelsübliche HD-Material sowie einen bereits erweiterten Farbraum aufweisen.Das hier erwähnte Quellmaterial wurde im ersten Schritt durch ein High-End-Upscaling in UHD Auflösung skaliert. Dabei wurde auch gleichzeitig die vorhandene Körnung speziell nachbearbeitet.Das anschließende Grading in den High Dynamic Range (HDR) wurde unter Berücksichtigung der jeweils optimalen Kontrastverhältnisse szenen- und schnittweise durchgeführt. Zum Teil wurden eigene Layer für bestimmte Objekte im Bild erstellt, die dadurch in HDR besonders gut hervorgehoben werden und ebenfalls den erweiterten Kontrastumfang betonen.Die Neu-Bearbeitung bringt nun sämtliche Details sowie alle Tag- und Nachtszenen optisch besonders gut zur Geltung und verleiht dem metallenen Iron Man Anzug besonderen Glanz.FAZIT:Ein wortwörtliches Highlight für alle Iron Man Fans und natürlich ein absolutes Must-Have für alle Besitzer von UHD- und HDR-fähigem Heimkino Equipment!



Bildinformation: Iron Man Steelbook Edition 4K Ultra HD Blu-ray Disc