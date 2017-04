Pressekonferenz zum Bewerbungsstart für PROTALENT-Stipendium

(fair-NEWS)

Regensburg - Ab sofort können sich Studierende der Universität Regensburg für das neue PROTALENT-Stipendium bewerben, das die Eckert Schulen, die Euroassekuranz AG und die Götz-Management-Holding AG gemeinsam aus der Taufe heben. Die drei Unternehmen stellten das Projekt heute bei einer Pressekonferenz in Regensburg gemeinsam vor. Kern des neuen Stipendiums, von dem ab dem kommenden Wintersemester zunächst bis zu neun Studierende profitieren, sind eine monatliche Förderung in Höhe von 400 Euro sowie ein individuelles Mentoring- und Praxis-Programm. Dieses umfasst unter anderem Praktika in den Semesterferien. Bewerben können sich Studierende aller Fachrichtungen.Anlass für die in dieser Form bundesweit einzigartige Mittelstands-Initiative ist vor allem der sich weiter zuspitzende Mangel an Fach- und Führungskräften im Raum Regensburg: „Erfolgreiche Unternehmen abseits der großen Metropolen müssen neue Wege gehen, um den Nachwuchs zu sichern“, sagte Alexander Götz, Vorstandsvorsitzender der Götz-Management-Holding AG. Viel Lob erhielt das neue Projekt vom Vizepräsidenten der Universität Regensburg, Professor Dr. Christoph Wagner: „Das ist ein neues und innovatives Format, um unseren Studenten berufliche Perspektiven zu schaffen“, würdigte Professor Wagner, der in die Konzeption eng eingebunden war. Mehr Informationen: www.protalent-stipendium.com



Bildinformation: (v.l.n.r.) Alexander Götz (Götz-Gruppe), Andrea Radlbeck (Eckert Schulen), Helmuth Newin (Euroassekuranz) und Prof. Dr. Christoph Wagner (Universität Regensburg)