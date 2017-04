Ein köstliches Vergnügen aus dem Meer

(fair-NEWS)

Die Auster ist mehr als nur eine köstliche Meeresfrucht, sie ist schon lange bekannt als Aphrodisiakum. Zwar besteht sie zu über 80% aus Wasser, aber der Rest bietet eine Fülle wertvoller Nährstoffe. Sie enthält viel Eiweiß, wenig Fett, Eisen, Kalzium, Jod, Vitamin A und B und außerdem Zink (ein wichtiger Nährstoff für die Bildung von männlichen Hormonen).Casanova soll die sinnlichen Meeresfrüchte bereits zum Frühstück verspeist haben. Der Blick in das Innere der Früchte weckt Assoziationen an einen weiblichen Schoß.Rezept aus Kochbuch „Low Carb Hexenküche“:Überbackene AusternZutaten:18 Austern3 Becher Crème double1 TL Rosmarin2 TL Estragon2 EL ZitronensaftZubereitung:Die Austern öffnen, den Austernsaft in der Schale belassen und die Austern in der Schale auf ein Backblech (mit Backpapier auslegen) legen. Creme double mit dem Estragon und Rosmarin mischen und auf den Austern verteilen. Im vorgeheizten Backofen 15 – 20 Minuten auf 220 Grad backen, bis die Creme goldbraun ist. Mit dem Zitronensaft beträufeln.Das exklusive Kochbuch (kohlenhydratreduzierte Lebensform) lädt dazu ein, beim Kochen und Essen mehr Sinnlichkeit und Lust zu erfahren. Die darin enthaltenen 32 Rezepte sind durchweg einfach und unkompliziert in der Zubereitung und so auch für Kochanfänger leicht nachkochbar. Dass Liebe durch den Magen geht, davon haben Sie bestimmt schon etwas gehört. Den Partner mit Essen zu verführen ist nicht neu, aber eine gesunde und kohlenhydratarme Ernährung mit in die Rezeptur einzubinden, hebt sich deutlich von anderen herkömmlichen Kochbüchern ab.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Low Carb HexenkücheAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-4462-16,90 EuroE-BOOK ISBN 97838482849863,99 EuroKurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.© 2017 Text Autorin Beuke/Schütz - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Low Carb Hexenküche