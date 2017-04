EZB bringt neuen 50er in Umlauf, THERME ERDING bereits den 100er

(fair-NEWS)

Es ist so weit – die europäische Zentralbank hat den vierten Geldschein der Europa Serie Anfang April in Umlauf gebracht. Nun erscheint auch die 50-€ Banknote in neuem Glanz! Erst Ende 2018 soll der 100er folgen. Wem das zu lange dauert, der darf sich schon jetzt auf den neuen 100er in der THERME ERDING freuen!In der größten Therme der Welt wurde der neue ThermenEURO 100 bereits am 04. April 2017 eingeführt. Wie bei den bewährten 5, 10 und 25€ Wertgutscheinen, kann auch der ThermenEURO im Wert von 100€ auf sämtliche Leistungen des Urlaubsparadieses angerechnet werden. Darüber hinaus ist der Gutschein sogar in der Therme Bad Wörishofen einlösbar. Und das Beste: diesen Geld(gut)schein darf man einfach zerreißen, wenn kein Kleingeld zur Hand ist! Dank der vier abtrennbaren 25€ Teilbeträge auf der Rückseite des neuen Hunderters, lässt er sich ganz entspannt auf mehrere Kurzurlaube verteilen. Auch muss man nicht zur Bank, sondern kann sich das Geld bequem nach Hause schicken lassen. Denn den ThermenEURO sowie alle Gutscheine der Thermenwelt gibt es im Online-Shop – www.therme-erding.de/shop/ Passend zum neuen Geld(gut)schein wurde als Hauptmotiv das jüngste Bauwerk der THERME ERDING gewählt. So ziert ein Bild des Wellenbades die Vorderseite, welches mit dem saftigen Grün der Palmen perfekt zum Farbton der 100 Euro Note passt und Lust darauf macht, sie gleich in bares Urlaubsfeeling einzutauschen.Unser Tipp zu Ostern: Kunterbunte Aktionen bereiten Groß & Klein von Samstag, den 8. April 2017 bis Sonntag, den 23. April 2017 unvergessliche Osterferien in der GALAXY Rutschenwelt und dem Wellenbad. Kunstvoll geknotete Luftballonfiguren und tolle Airbrush- & Glitzer-Tattoos werden die kleinen Thermengäste ebenso begeistern wie die magischen Shows der Zauberkünstler Manuela und Käpt‘n Louie. Der Besuch des Osterhasen, ein Schnellzeichner und ein spannendes Kamishibai-Erzähltheater machen einen Urlaubstag in der THERME ERDING zum echten Erlebnis.Ausführliche Informationen zu den vielfältigen Events der THERME ERDING: www.therme-erding.de/events/



Bildinformation: ThermenEURO 100/Therme Erding